«Non è per un film…» ha scritto Anne Hathaway come didascalia di uno scatto di sé stessa in bianco e nero. È infatti recentemente comparsa su Instagram una foto che la mostra sorridente e con un pancione ben visibile da baby in progress.

Ma mentre l’annuncio che esprime la lieta notizia che la Hathway e il marito Adam Shulman aspettassero il loro secondo figlio cominciava con una nota più leggera, un risvolto particolarmente toccante si è aggiunto alla fine. «A parte gli scherzi, per tutti coloro che passano attraverso l’infertilità il concepimento diventa un inferno. Si prega di sapere che non è stata una linea retta per quanto riguarda nessuna delle mie gravidanze» ha continuato.

Aprendodi per la prima volta pubblicamente circa le lotte per la fertilità che lei e Shulman hanno incontrato durante il concepimento del loro primo figlio—hanno accolto un figlio, Jonathan Rosebanks, nel 2016. Così come il loro viaggio più recente al concepimento, l’attrice 36enne continua ad essere estremamente candida e sincera circa molte delle sfaccettature impegnative della maternità. Per non parlare del fatto che si unisce mirabilmente a stelle come Chrissy Teigen, Kim Kardashian West, e Gabrielle Union nell’essere trasparenti sui loro ostacoli personali per quanto riguarda la fertilità.

L’infertilità sta diventando sempre più ampiamente riconosciuta come un problema di salute acuta—secondo i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie, ne soffrono circa 12 coppie su 100 negli Stati Uniti. Le donne riscontrano sempre più difficoltà a rimanere incinte—e la rivelazione della Hathaway va incontro ad un lungo cammino. Continua a non temere di usare la sua piattaforma social per affrontare i problemi che le stanno a cuore. E noi tutte la ringraziamo.