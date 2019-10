Angelina Jolie e Michelle Pfeiffer a Roma: meglio la mora o la bionda?

Angelina Jolie e Michelle Pfeiffer a Roma per la prima europa Maleficent -Signora del male, la pellicola di Joachim Ronning che uscirà nelle sale italiane il 17 ottobre. Le due dive saranno anche protagoniste di una masterclass sul mestiere degli attori organizzata da Alice nella città, la sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma dedicata alle giovani generazioni.

Angelina e Michelle: due signore del male!

La mamma di sei ha festeggiato la sua grande serata della prima a LA in una rara gita pubblica con Pax, 15, Zahara, 14, Shiloh, 13 e due gemelli Vivienne e Knox, 11. La sua ciurma sembrava sorridente e felice insieme mentre si posavano sul tappeto rosso per le foto . È pazzesco come siano diventati così grandi! All’inizio di questo mese, Angelina ha detto alla rivista Hello! che sta “riscoprendo” se stessa come madre di cinque adolescenti. «Crescendo, scopro che i miei figli sono persone forti ma ancora di mentalità aperta», ha detto Angelina. «Cerco di dare l’esempio e di essere gentile e comprensiva, come lo era mia madre – e amorevole e tollerante.» Se ti sei trovato ad adorare all’altare di Angelina Jolie nel Malefica del 2014, abbiamo ottime notizie.

Il sequel è in arrivo anche in Italia! Mentre i mormori di un film di follow-up hanno permeato per un po’ di tempo tutta Hollywood. La Disney lo scorso 2018 ha confermato che il film si stava muovendo a tutta velocità verso la fine del 2019. Da allora, sono sbocciati un sacco di dettagli interessanti sul nuovo progetto. Ora abbiamo una storia interessante, un sacco di nuovi entusiasmanti membri del cast e persino una data di uscita. Non vediamo l’ora che il dramma si svolga di nuovo sul grande schermo. Quelle ali! Quelle corna! Quegli zigomi! Ambientato diversi anni dopo il primo film, il teaser di Maleficent: Mistress of Evil continua a esplorare la complessa relazione tra l’iconico cattivo Disney (Angelina Jolie) e la Principessa Aurora (Elle Fanning). La clip ci offre anche scorci del nuovo personaggio di Michelle Pfeiffer, la regina Ingrith. Così come il nuovo principe Phillip, che questa volta sarà interpretato da Harris Dickinson.