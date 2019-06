Inutile negarlo, Angelina Jolie è e resterà l’attrice più bella di Hollywood. Oggi, 4 giugno 2019, Angelina compie 44 anni portarti divinamente. La sua vita è stata ricca di esperienze sia positive che negative, tre mariti, 6 figli, il ruolo di ambasciatrice dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, un Oscar, 50 tra film, cartoni, film tv e videoclip interpretati e diretti. Insomma, una vita tutt’altro che noiosa.

La carriera

Angelina Jolie ha sempre messo al primo posto i figli e la carriera. Dopo la recente separazione dal marito “numero tre”, Brad Pitt, l’attrice si è totalmente buttata nella carriera evitando le storie d’amore. Angelina ha iniziato a studiare e a soli sette anni, al fianco del padre, Jon Voight.

Angelina poi ha iniziato a lavorare come modella all’età di 14 anni, viaggiando tra America ed Europa e prendendo parte a diversi video musicali come Stand my My Woman di Lenny Kravitz o Alta marea di Antonello Venditti.

Nel 1993 ha iniziato la carriera cinematografica partecipando a Cyborg 2 e Hackers. Il suo primo vero successo è arrivato però con il film Lara Croft, che l’ha consacrata come star internazionale.

Senza di lui…

Secondo alcuni rumors riportati dalla rivista Hollywood Life, invece, Angelina Jolie era convinta del fatto che Brad Pitt fosse la sua anima gemella. A rivelarlo è stata una fonte anonima, secondo la quale Angelina dopo due anni senza l’attore avrebbe superato “tutte le sette fasi del lutto”. L’attrice ha passato un vero e proprio incubo durante la separazione da Brad Pitt, un vero e proprio lutto, dopo undici anni insieme.

Family First

Angelina Jolie è stata eletta per ben tre volte come la donna più bella e sexy del mondo, ma sappiamo anche che l’attrice è una madre eccezionale. Il suo 44esimo compleanno Angelina Jolie sicuramente lo passerà assieme ai suoi figli, sul set di Those Who Wish Me Dead, il thriller che sta girando tra la California e il Nuovo Mexico. Insomma, non ci resta che dire: buon compleanno Angelina!