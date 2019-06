I pezzi iconici dell’estate meritano sempre una rivisitazione e nulla da il via al clima rovente come il nostro amato caftano. Una tunica leggera, che ha come pregio quello di essere profondamente democratica, calza a pennello su ogni tipologia di corpo e anima. Da Angelina Jolie alla vicina di ombrellone è adatto proprio a tutti!

Vaporoso, bianco e di seta: sceglilo così!

A tal proposito, proprio eri a Los Angeles, Angelina Jolie ha dato uno stile tutto personale alla moda del caftano, tutto ciò mentre faceva shopping con sua figlia Vivienne Jolie-Pitt. Con un look vaporoso di seta bianca dell’etichetta newyorkese Two, ha completato l’outfit con sandali marrone chiaro e una borsetta di vimini Delvaux. La Jolie ha regalato vibranti emozioni mama-style mentre si godeva una giornata informale con la sua figlioletta più giovane.

La silhouette ampia è una firma della Jolie. Per i grandi eventi, lei e la stilista Jen Radeci tengono ad avere il massimo impatto sul tappeto rosso. Lo sfarzoso abito-tunica di Elie Saab che indossava all’American Society Of Cinematographers Awards lo scorso anno era inondato di paillettes e dettagli in cristallo.”Fuori servizio” la Jolie preferisce invece mantenere le cose semplici con caftani dai toni neutri.

Cenni storici

La storia del costume indica Diana Vreeland come colei che portò il caftano tra i capi di abbigliamento europei. Originaria dei paesi del Maghreb, la tunica tradizionalmente maschile divenne, grazie all’intuito della grande giornalista, un pezzo del guardaroba di classe delle signore. Gli stilisti adorarono immediatamente il caftano, capace di essere plasmato secondo i criteri della moda europea. In effetti, il caftano ha fortemente segnato la moda degli anni ’50 e ’60, evolvendo dallo stile chic dei cocktail party delle località balneari più prestigiose.

Accorciato, alleggerito, modificato rispetto alla sua versione originale, della quale tuttavia conserva il taglio della tunica e le maniche svasate, il caftano è uno di quegli indumenti che più si identifica con l’estate. E’ infatti un’icona della moda mare, un perfetto copricostume da portare in spiaggia, ma anche da indossare durante le passeggiate serali nelle località di villeggiatura. Ecco dunque una carrellata di caftani per l’estate alle porte.