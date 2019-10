La moda Autunno Inverno 2019 2020, punta tutto sugli anfibi: un paio di scarpe che nell’immaginario comune è pensato per affrontare la stagione del mal tempo. Sono tra le più amate dalle celebrità, che le indossano in tutte le occasioni, sia per look da giorno che per look da sera.

Classici

Gli anfibi si sono ritagliati pian piano uno spazio, prima nella moda underground e di nicchia, fino a raggiungere le passerelle, le copertine e ovviamente le vetrine patinate dei negozi e i guardaroba delle donne, anche le più glamour. Gli anfibi militari nei primi anni ‘60 iniziano la loro ascesa nel fashion system. Precursore assoluto e riconosciuto è Klaus Maertens, il famoso Dr.Martens che inventò questa scarpa super glamour e che veniva usata come simbolo dai mod.

Con platform

Il modello più cool del modello è quello con platform, modelle e influencer non possono farne a meno. Come ad esempio la regina del web Chiara Ferragni che indossa gli anfibi con platform in ogni occasione: scelti persino per presenziare alle sfilate della Milano Fashion Week e sono protagonisti anche dei suoi look off-duty.

Con decorazioni

Per chi non ama un look semplice, le tendenze Autunno/Inverno 2019 2020 hanno proposto anche anfibi con decorazioni florali e non solo. Perfetti da indossare per un look da sera, se non avete voglia di portare le scarpe con il tacco.

Bianchi

Tra le it shoes che saranno di moda nei prossimi mesi, dall’autunno all’inverno, spiccano gli anfibi bianchi. Questo modello di combat boots propone una suola in gomma, un tacco quadrato di un paio di centimetri e si prepara ad affrontare con stile le giornate più fredde.

Particolari

Questo modello arriva direttamente dalla sfilata di Prada: sulla passerella abbiamo visto marciare a passo sicuro con indosso una serie di combat boot, abbinati un po’ a tutto, dai leggerissimi chemisier di cotone ai tailleur sartoriali ispirati al mondo utility. D’ispirazione militare e per tradizione maschili gli stivali stringati sono ormai diventati un pezzo cult di cui non possiamo fare a meno per l’Autunno/Inverno 2019 2020.