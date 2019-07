La tendenza più cool dell’estate 2019 è stata dettata da Irina Shayk. Chi ha detto che non si possono indossare gli stivali anche durante la stagione calda? La top model ci mostra come indossarli ed essere super alla moda, in ogni momento della giornata. Supremazia assoluta per gli anfibi Dr. Martens anche nei mesi di luglio e agosto, fate un salto nel guardaroba invernale e cacciateli fuori, se siete delle fashion victims non potrete fare a meno di indossarli.

Adatti ad ogni stile

Come dimostrato da Irina Shayk, gli anfibi sono la scarpa più versatile che ci sia. Possiamo indossarli con qualsiasi tipologia di outfit, da quello sportivo a quello elegante, l’importante è sempre scegliere quello che più si adatta al vostro stile. Sono le scarpe che hanno fatto la storia del punk e della moda grunge degli anni ’90 e che nel 2019 stanno vivendo una vera e propria nuova età dell’oro, complice l’amore che le it girl e le influencer hanno per gli anfibi. Indossatele con: abiti fiorati una delle tendenze moda più forti per la dell’estate 2019, ma evitare lo stile troppo bambolina, l’abbinamento con le Dr. Martens, modello classico, è perfetto per dare un tocco di personalità al tuo look. Gli anfibi militari nel 2019 si portano in tutte le stagioni con il denim, ancora meglio se con lavaggi acidi ispirati agli anni ’90.

Indispensabili

Per la top model, Irina Shayk, gli anfibi sono indispensabili. Di recente è stata paparazzata per le strade di New York, assieme a sua figlia Lea Cooper, indossava un look perfetto per l’estate in città. Ai piedi gli immancabili stivaletti Dr Martens neri alti, abbinati ad un minidress a fiori rossi indossato su un paio di biker shorts (altro capo cult dell’estate 2019) e con un giubbotto di jeans nero firmato Levi’s. Infine, un bauletto Louis Vuitton, Speedy bag interamente coperto di una stampa cherry.