Gli anelli di fidanzamento dei vip più costosi di sempre

In generale, e ancora di più nel mondo delle celebrities, gli anelli di fidanzamento rappresentano non più, o comunque non solo, una splendida dichiarazione d’amore, ma un’affermazione di stile e di lusso. Le stelle di cinema, i cantanti e i personaggi pubblici di tutto il mondo sono soliti condividere la preziosità dei propri gioielli sui social, ma quando si tratta dell’anello di fidanzamento la storia cambia. Nel senso che diventa una vera e propria gara a chi l’ha ricevuto più grande, più costoso e più brillante! Il design, i costi sostenuti e le storie che si celano dietro il simbolico gesto di regalare un anello: ci occuperemo proprio di questo. Sia che si tratti di diamanti scintillanti, pietre rare o brillanti oltreoceano, questi anelli hanno solo una caratteristica che li rende diversi dagli altri: celebrare l’amore dei vip sotto i riflettori, al fine di incantare il pubblico e attirare tutta l’attenzione su di sé.

Bene, è giunto il momento di scoprire insieme quali sono gli anelli più costosi di sempre regalati ai vip dalla propria dolce metà: eccone 4.

Lo zaffiro blu di Kate Middleton

Si tratta dell’anello più invidiato, copiato e prezioso della storia della monarchia inglese. Stiamo parlando dello splendido zaffiro ovale da 18 carati circondato da 14 diamanti solitari che Kate Middleton, diventata ormai Principessa, ricevette dal principe William. Apparteneva a Lady D. e fu creato dal brand Gerrard. Attuale valore di mercato: 36.000 euro.

Il diamante di Elizabeth Taylor

Tra i più famosi al mondo, l’anello di fidanzamento che Burton donò alla sua Liz Taylor divenne un’icona di lusso passionale. Noto ai più come “The Elizabeth Taylor Diamond”, si trattava di una preziosissima pietra con taglio smeraldo di 33 carati, uno dei diamanti più puri esistenti sulla faccia della terra. Richard Burton lo aveva acquistato nel 1968 per 300.000 dollari, ed è stato venduto all’asta da Christie’s nel dicembre 2011 a un collezionista asiatico, rimasto anonimo, per 8,8 milioni di dollari.

Il diamante di Grace Kelly

Non potevamo fare a meno di menzionare Grace Kelly, la donna che per anni ha incantato tutti per grazia e raffinatezza. Il suo anello di fidanzamento, un anello firmato Cartier e prodotto su commissione, con un diamante da 10.48 carati, è costato quasi 4 milioni di dollari, sebbene si ritenga che oggi il suo valore si attesti attorno ai 40 milioni. Simbolo della ricchezza e potenza dei Grimaldi, la Principessa non lo abbandonò mai, indossandolo sempre insieme al suo primo anello di fidanzamento: una fede interamente ricoperta di rubini e diamanti.

Il diamante di Jackie Kennedy Onassis

Non vorrete mica dimenticarvi di Jackie Kennedy Onassis? Erede di una dinastia leggendaria ricca di storie ma anche tragedie, il suo anello di fidanzamento, regalatole dal secondo marito, il miliardario Aristotele Onassis, costò ben 2.6 milioni di dollari. Eppure, oggi, il suo valore si stima essere arrivato ad almeno 20 milioni. Il diamante dell’anello ha una storia particolare quasi quanto quella delle nozze cui convolò la coppia: la pietra proviene dal famoso diamante da 601 carati Lesotho III, tagliato in soltanto diciotto pezzi. Uno non poteva che appartenere alla ex First Lady, maestra dell’eleganza e del bon ton.

Altri anelli di fidanzamento costosi dei vip

Un altro anello di fidanzamento degno di menzione è quello della cantante nonché performer più conosciuta al mondo, Beyoncé, regalato dal suo marito Jay-Z. Questo spettacolare gioiello, di rara bellezza, si presenta come un ottovolante da 18 carati, incastonato su di una delicatissima fascia di platino. Stimato intorno ai 5 milioni di dollari, questo anello rappresenta un simbolo di lusso e impegno longevo, come volevasi dimostrare dalla coppia.

Tra le celebrità dovremmo ricordare anche l’anello di fidanzamento donato a Kim Kardashian da Kanye West, un diamante di forma ovale da 15 carati valutato intorno ai 4 milioni di dollari. Questo gioiello impeccabile è diventato un’icona di stile, suscitando l’ammirazione di appassionati di moda e amanti dei gioielli in tutto il mondo.

In conclusione, sarebbe opportuno sottolineare che questi anelli di fidanzamento tanto rari quanto straordinari, sono diventanti nel tempo simbolo non solo di ricchezza, ma anche di eternità dell’amore, legata alla volontà di dedicare un capolavoro alla persona amata. Mentre la lista degli anelli di fidanzamento più costosi continua a evolversi con il passare del tempo, questi gioielli rimangono testimoni della grandezza e della magnificenza che, purtroppo, soltanto il mondo delle celebrità possono offrire.