Andrea Zelletta, modello e attualmente tronista della popolare trasmissione tv Uomini e Donne, è nato a Taranto nel 1993. Il ragazzo inizia nelle squadre giovanili di calcio della sua terra e poi si trasferisce in Sicilia per continuare a perseguire il suo sogno. Milita nel Noto, nell’Acireale e nel Vigor Lamezia, ma un giorno gli si presenta la possibilità di un futuro nelle passerelle e cambia mestiere. Inizia a sfilare per numerosi brand dell’alta moda, da Dolce&Gabbana ad Armani, diventando uno dei modelli più richiesti in Italia.

Ma la sua carriera riceve un ulteriore svolta quando diventa il tronista della nuova edizione di Uomini e Donne, il celebre show televisivo condotto su Canale 5 da Maria De Filippi.

Andrea Zelletta, un 1.87 di pura bellezza, a Uomini e Donne è già parte di un triangolo amoroso. La scorsa settimana, infatti, ha dato appuntamento a Natalia, Muriel e Klaudia nello stesso posto ma a orari diversi. Adesso, invece, ha deciso di non fare l’esterna con nessuna delle 3 e di portare le ragazze in casona per dei chiarimenti. Forse era meglio il quadrilatero della moda.

Andrea Zelletta: una carriera fashion

Andrea Zelletta si trasferisce, così, a Milano dove intraprende la professione da personal trainer, curando anche il suo aspetto. La sua bellezza e il suo fisico d’atleta, infatti, non verranno sottovalutati; tanto che il giovane diventa presto modello per alcuni dei marchi di alta moda più celebri Andrea Zelletta oggi è un modello, indossatore e testimonial per molti brand famosi: da Giorgio Armani a Dolce & Gabbana, passando per Chopard, Guess, Zuiki e molti altri.

Andrea Zelletta: mondo social

Andrea Zelletta conta suo profilo Instagram 171 mila followers che sono cresciuti esponenzialmente quando ha deciso di diventare tronista nel programma di Canale 5.

Andrea Zelletta: tattoo mania

Andrea ha molti tatuaggi: tribali sul braccio destro, il nome “Alessia” sul polso dello stesso braccio (non sappiamo ancora a chi sia riferito), mentre sul braccio sinistro spiccano simboli e decorazioni floreali. Ha, inoltre, una scritta sul lato sinistro del petto e una scritta all’interno del braccio destro.

Andrea Zelletta: il mondo del calcio

Andrea Zelletta, attualmente lavora come modello, indossatore e testimonial per molti brand famosi. Ma in passato il nuovo tronista di Uomini e Donne ha lavorato come calciatore in serie D, nella sua terra d’origine: dopo un infortunio, ha deciso di smettere e dedicarsi ad altro.

Andrea Zelletta: per me il mondo della moda è…

In un’intervista a sportfair.it, Andrea Zelletta ha dichiarato: “ho 25 anni e nella vita faccio il modello, ma come prima cosa sono Andrea, tutto il resto arriva dopo. La moda non era un mio sogno, è capitato. Ora che sono più grande però cerco altri stimoli. Sono frizzante, determinato ma soprattutto ambizioso. Non mi accontento delle mezze misure e in tutto devo sempre ottenere il massimo. Sono disposto a mettere in standby delle certezze nella mia vita a favore di esperienze nuove e inaspettate.Lavorare nella moda mi ha dato la possibilità di conoscere quasi tutto il mondo. Non mi piacciono le etichette e non giudico chi non conosco. Mi piacerebbe tanto che nessuno lo facesse con me prima di avermi conosciuto”.

Andrea Zelletta: la mia donna ideale

Andrea Zelletta ha dichiarato in varie interviste che: “Non ho un prototipo di donna ideale e non mi piace neanche catalogare una donna, ma la mia ragazza deve essere ambiziosa e non si deve accontentare di una vita e di un rapporto mediocre. Ora aspetto questo amore folle, io di certo non mi accontenterò”