Amina Muaddi è una giovane designer che con le sue scarpe col tacco a forma di maxi rocchetto ha subito conquistato star come Kim Kardashian, Rihanna e Kendall Jenner. Cresciuta tra Giordania, Romania e Italia, Amina ha sviluppato un occhio da esperta fashionista su ciò che i buongustai di tutto il mondo vogliono veramente, quella perfetta miscela di glamour senza sforzo, artigianato impeccabile e stile fashion-forward. Qualcosa di nuovo e fresco, con le sue radici in una qualità senza tempo. Ovviamente super luxury.

Amina Muaddi: la giovane stilista adorata dalle star. Le sue scarpe super lusso sono richiestissime da qualsiasi celebrità. Quanto costano?

Dopo aver studiato all’Istituto Europeo di Design di Milano e aver perseguito gli studi presso lo styling per L’Uomo Vogue e GQ US, ha scoperto che progettare scarpe era l’espressione perfetta della sua visione creativa. Si è sfidata a imparare il suo nuovo mestiere dall’essenziale, decollando verso la Riviera del Brenta, il leggendario distretto calzaturiero italiano. Lì, ha lavorato con artigiani e fornitori maestri a livello mondiale per sviluppare tutti i 40-50 componenti delle sue scarpe.

Ha co-fondato il suo primo marchio di scarpe, Oscar Tiye a Milano, per poi trasferirsi a Parigi, dove ha collaborato con il couturier francese Alexandre Vauthier al lancio della sua omonima linea di scarpe. Nel dicembre 2019, Amina è stata incaricata da Rihanna di progettare le calzature per la sua casa di moda di lusso Fenty. Il loro primo drop è stato lanciato a luglio 2020. Nel mondo di Amina Muaddi le scarpe non sono un semplice accessorio, ma una fonte di passione, bellezza e desiderio. Una parte fondamentale dell’outfit, se non cruciale. L’intero universo femminile desidera ardentemente le sue prestigiosissime e costosissime scarpe. Quanto costano?

Ilary Blasi indossa le lussuosissime scarpe firmate Amina Muaddi. Il costo? Proibitivo

Ilary Blasi torna prepotentemente come regina di stile e di lusso. Questa volta, protagoniste indiscusse come parte integrante del suo outfit rigorosamente extra luxury, sono le scarpe. Non “shoes” qualsiasi, bensì le prestigiosissime calzature firmate Amina Muaddi. Vero e proprio must have per moltissime celebrità note. Anche la bella Ilary ha ceduto al fascino di queste lussuosissime scarpe, tanto da postarle anche sui propri profili social. Un paio di calzature a punta color arcobaleno, con un’applicazione a stella in Swaroski sulla punta e un laccetto nella parte posteriore della caviglia e il tacco a rocchetto, ovvero sottile all’inizio e molto largo nella parte finale, che è il marchio di fabbrica di queste scarpe firmate (per l’appunto) Amina Muaddi. Il prezzo? Considerevole. Più di 800 euro. Ilary Blasi, inoltre, le ha abbinate ad un outfit altrettanto luxury.

Amina Muaddi: Ilary Blasi indossa le scarpe extra lusso. per un look rigorosamente luxury

Scarpe e tacchi di lusso in lamé multicolor e cristalli Swaroski fiemati Amina Muaddi e non solo. A completare l’outfit della bellissima conduttrice italiana e moglie del campione della Roma Francesco Totti, pantaloni della tuta in felpa grigia stretti in fondo da un elastico e sopra un pullover rosa. Per concludere un cappotto doppiopetto nero con maxi ruches sulle maniche, firmato MaxMara che da solo costa ben 3.400 euro. Dunque escludendo pullover e pantaloni il look sfoggiato nelle storie su Instagram supera i 4.200 euro. Non male!