La cantante Lizzo ha indossato, agli American Music Awards 2019, un abito monospalla color pesca di Valentino con volant sovrapposti. Ma gli sguardi sono stati catturati dalla sua borsa: tra le dita, Lizzo regge una microscopica bag bianca con logo “V” della maison italiana.

Mini mini bag

Le mini bag sono tra gli accessori di tendenza per l’Autunno/Inverno 2020. Piccolissime da infilarci giusto lo smartphone o grandi a sufficienza da metterci anche trucchi e agenda, hanno comunque dimensioni modeste e proprio per questo sono carinissime. Da abbinare ovunque, non possiamo fare a meno di averle nel nostro guardaroba, se siamo delle vere fashion victims. Ma è sicuramente la cantate Lizzo ha mostrarci la mini bag più glamour e piccola di sempre, firmata dalla Maison Valentino.

Mai più senza

“Una borsa grande abbastanza per contenere il c**** che me ne frega”, ha scritto l’artista. Uuuuh! Lizzo

Lizzo ha condiviso su Instagram un album con le foto del look che ha sfoggiato sul red carpet e nella didascalia ha commentato la sua sconfitta, prendendo spunto dalla micro borsetta di Valentino, attualmente la più piccola al mondo. Le micro bag sono quelle borse così piccole da riuscire a metterci dentro solamente la carta di credito e la patente. Vanno portate rigorosamente appese a delle catenine e le possiamo trovarle in tantissime versioni, dalle piccole clutch in pelle, a bustine in tessuto tappezzeria a corredo di un look chic con cui sbizzarrirti nel tempo libero.