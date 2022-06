Amazon Luxury: Il colosso si è evoluto da venditore di libri a rivenditore di gadget, vestiti e generi alimentari. Ora punta sull’alta moda con il lancio della sua nuova attività di negozi di lusso in Europa. Ma brand di lusso italiani e francesi? Ancora scioccati dalla notizia.

Amazon lancia i negozi di lusso online

Il colosso online Amazon ha lanciato Luxury Stores negli Stati Uniti due anni fa e la sua espansione consentirà agli acquirenti europei di acquistare marchi di alta fascia. «La moda è un’area in cui continuiamo a innovare», afferma Ruth Diaz, vicepresidente di Amazon Fashion Europe. «Questo è solo l’inizio e non vediamo l’ora di continuare a supportare i marchi con strumenti e risorse innovative in ​​modo che possano condividere le loro ultime collezioni».

Il fondatore di Amazon, Jeff Bezos, ha da tempo indicato la sua ambizione di vendere moda di lusso da quando ha sponsorizzato il Met Gala, il fashion party di New York organizzato da Anna Wintour, editor di Vogue, nel 2012. Ma gli esperti del settore hanno affermato che i grandi marchi del lusso, come Louis Vuitton o Gucci, rimangono riluttanti a vendere sulla piattaforma statunitense di Amazon. In più c’è concorrenza da parte di aziende affermate come Farfetch, YOOX Net-a-Porter e MatchesFashion.

E questa scelta dei grandi marchi di moda italiani e francesi è ben comprensibile. La cultura del fashion in Europa ha radici e significati ben diversi che negli States. Qui è c’è un patrimonio che viene protetto da decenni e da generazioni di persone che credono nell’unicità dell’alta moda.

Amazon Luxury Store

Dopo aver introdotto i suoi negozi di lusso negli Stati Uniti nel 2020, Amazon Fashion porta la nuova esperienza di acquisto ai suoi clienti europei. Tra cui Regno Unito, Germania, Francia, Italia e Spagna. I negozi offriranno collezioni prêt-à-porter di marchi di moda affermati ed emergenti. Tra cui artisti del calibro di Elie Saab, Christopher Kane e Altuzzara, con altri marchi di lusso che si uniranno alla lista in futuro. Disponibili per l’accesso solo tramite il sito Web di Amazon, le collezioni sono vendute direttamente dai marchi e dai designer partecipanti, dando loro completa libertà di scegliere quali articoli vendere ea quale prezzo.

Per celebrare il lancio, Amazon ha sviluppato una campagna scattata dal fotografo londinese Angelo Pennatta e disegnata dalla stilista francese Charlotte Collet. Con Kristen McMenamy, Precious Lee, Leone Dame e Dara, la campagna mira a invitare i clienti in un mondo di individualità ed espressione personale. Cercando di ridefinire il significato della moda di lusso.