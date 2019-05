Se avete mai immaginato di fare un’uscita a quattro con due star del calibro di George Clooney e Amal tenetevi forte perché i vostri sogni si potrebbero avverare. L’attore hollywoodiano, 58 anni, offre ai fan la possibilità di vincere una serata da trascorrere con lui e la moglie nella loro villa in Italia, sul lago di Como.

L’occasione? Una raccolta fondi a favore della loro fondazione, che si batte contro gli abusi dei diritti umani in tutto il mondo. Ecco in cosa consiste e come partecipare.

Come partecipare?

Semplice, basta andare su Omaze, la piattaforma usata dalla coppia per lanciare il loro invito, e iscriversi. In base a quanto si dona si alzano o si abbassano le chances di incontrare la coppia. Poi vanno solo incrociate le dita. In un video pubblicato sui social, l’attore dà la notizia del possibile doppio appuntamento sul Lago di Como – anche se una voce fuori campo scherza dicendo che i fan hanno più interesse a incontrare Amal.



«È un evento a beneficio della Clooney Foundation For Justice: ti stiamo invitando, insieme a un tuo ospite, a fare un doppio appuntamento con Amal, un avvocato di fama mondiale sui diritti umani, professore di giurisprudenza e un’innovatrice del concetto di giustizia in tutto il mondo e io… che sono solo un attore» dice Clooney.

Luxgallery ti consiglia: La Regina Elisabetta II non è tra le 100 persone più ricche al mondo (e nemmeno d’Inghilterra)