I suoi look sono sempre perfetti. Per dirla tutta, il suo stile ricorda quello di una First Lady. Raffinata, bon ton senza mai eccedere, Amal Clooney è ormai diventata un’icona del mondo fashion, non possiamo far altro che seguire i suoi consigli per essere al passo con tendenze moda Autunno/Inverno 2019 2020.

Total green

In giro per le strade di New York, Amal Clooney sceglie di indossare quello che potremmo definire il look perfetto per affrontare la stagione autunnale: un carcoat dalle morbide sfumature cedro sul verde di stagione fatto di neoprene e utilizzato anche per la gonna doubleface. Una maglia in seta e lana merino di colore beige, una shopping bag firmata Dior di pelle dalla forma essenziale, che può contenere anche documenti e giornali senza ricorrere alla solita cartella di cuoio. Infine, scarpe dal tacco dritto e sottile con punta squadrata di Burberry by Riccardo Tisci.

Essenziale

Diversi stilisti hanno proposto outfit di questo colore preciso, ma Amal Clooney ha scelto un completo Burberry. Lo stilista Riccardo Tisci ha portato in passerella per dei look essenziali: giacca più gonna o soprabito più donna, sempre con orlo al ginocchio. La moglie di George Clooney ha scelto il secondo look, abbinando il tailleur verde con un maglione leggero color beige e un paio di décolleté nude, un completo che è già diventato must have per la stagione Autunno/Inverno 2019 2020.