Avvocato penalista, quarant’anni, libanese, un fascino indiscusso e un sorriso da red carpet, è Amal Clooney, al secolo Alamuddin, la donna che ha fatto perdere la testa allo scapolo d’oro di Hollywood. E’ lo stesso George, infatti, a raccontare di come tra loro è scattato immediatamente il colpo di fulmine, nella romantica cornice della bella Italia. Dopo essere venuti allo scoperto nel 2013, i signori Clooney ora formano una splendida famiglia, con due gemellini a coronare il loro amore. Non c’è che dire, Amal è una delle donne più invidiate del mondo, ma non solo per il marito da sogno, ma anche e soprattutto per la sua forza, la carriera brillante e il look sempre impeccabile e d’effetto.

Amal, business woman impegnata nelle cause sociali, ama indossare tailleur dai colori chiari, sia nella versione con gonna sia in quella che prevede morbidi pantaloni a palazzo. Mai scontata nei suoi outfit, la signora Clooney indossa con disinvoltura abiti semplici, impreziositi da dettagli in evidenza, sempre accompagnata da grandi occhiali da sole che ne celano lo sguardo. Il look è sobrio, adatto alle aule del tribunale, ma mai serioso o scontato.

Anche cappelli e cappotti sono sempre abbinati con grande attenzione e raffinatezza. Meraviglioso il completo con abito dal taglio dritto e cappotto abbinato, giallo canarino, in perfetto stile Jackie Kennedy. Dopotutto è o non è la first lady dell’olimpo hollywoodiano?

La naturale eleganza di Amal diviene poi chiara agli occhi di tutti quando accompagna George Clooney sul red carpet. Statuaria, sorridente, fasciata in abiti di alta moda che mettono in risalto il fisico asciutto, non c’è che dire…promossa a pieni voti!

Per quel che riguarda i capelli, Amal li porta spesso sciolti sulle spalle, mossi da morbide onde. Il castano, di una tonalità squisitamente mediterranea, si sposa alla perfezione con la sua carnagione e con i profondi occhi scuri.

Il trucco è semplice, sugli occhi fanno da padrone i toni neutri, le tonalità del marrone, impreziosite dall’uso di kajal nero e abbondante mascara. Le labbra, invece, quando non sono dipinte con un my lips but better rosato, diventano protagoniste con colori vivaci che vanno dal magenta al rosso.