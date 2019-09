La bellezza del look di Amal Clooney sta nella sua semplicità. Quando le forme sono classiche e i dettagli minimizzati, una scelta cromatica audace non sembra necessariamente appariscente. Il verde è valido quanto il taupe, la ruggine o una qualsiasi delle altre tonalità tradizionalmente associate alla stagione autunnale.

Accompagnato da décolleté con punta squadrata, una borsa Dior Bar e occhiali da sole a guscio di tartaruga, il look era super power e raffinato come ci aspettiamo da Amal Clooney. Mentre salutiamo lentamente l’estate, iniziamo a pensare al nostro guardaroba autunnale. Nulla si annuncia essere così accogliente e comodo come il tempo del maglione, ma di solito optiamo per colori più neutri. Ma non è più così, grazie al vestito vibrante di Amal Clooney, che ci dice di cambiare il nostro armadio. L’avvocato per i diritti umani è attualmente a New York, mentre l’Assemblea generale delle Nazioni Unite si riunisce in città. Mentre intende affari, Amal si è distinta per le strade della Grande Mela con la sua audace scelta di moda. Indossava un set verde lime, composto da una gonna a matita e un soprabito.

Ha mantenuto le cose interessanti abbinando il look luminoso con un top beige e scarpe, inchiodando al muro i sofisticati completi da ufficio per cui è nota. L’elegante set fa parte della passerella di Burberry dell’autunno 2019, show che è stato soprannominato Tempest. La collezione si è tuffata in territorio politico con riferimenti ai cambiamenti climatici e le bandiere Union Jack che adornano la sua dichiarazione streetwear. Come al solito, la bellezza dell’aspetto di Amal Clooney sta nella sua semplicità, quel qualcosa che ci aspettiamo e che amiamo follemente dell’avvocato. Anche se è tornata già al lavoro (probabilmente non ha mai smesso di lavorare in quanto madre di due gemelli) non possiamo ancora dimenticare l’incredibile estate che ha avuto. Una stagione piena di sontuose scelte di moda. Non possiamo dimenticare il suo abito verde smeraldo William Vintage, o il romantico mini abito con frange rosa di Stella McCartney, che indossava a cena con la designer.