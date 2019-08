Amal Clooney ed il suo abito con le frange: perfetto per l’Estate 2019

Il vestito più chic e originale dell’estate? E’ quello con lunghe frange che ha indossato Amal Clooney. Ecco i modelli da scegliere, i look a cui ispirarsi per l’estate 2019 e i consigli per abbinare le frange nel modo più trendy.

Le frange di Amal Clooney in passerella per l’estate

Quest’anno sulle passerelle Primavera/Estate 2019 hanno letteralmente spopolato le frange, non su scarpe, borse e altri accessori ma su abiti lunghi o a tre quarti. Si tratta soprattutto di lunghe frange colorate che ricordano in tutto e per tutto lo stile Charleston, fatto di abiti a cui le lunghe applicazioni davano un movimento originale e affascinante. Sulla passerella di Alberta Ferretti abbiamo visto sfilare lunghi abiti con frange dai colori del tramonto, le palette vanno dall’arancio al giallo, passando per rosso e bordeaux. Un intenso turchese che ricorda le onde del mare caratterizza, invece, gli abiti con le frange firmati Gucci, lunghissimi e con profonda scollatura a V.

Come copiare le frange di Amal Clooney

Per creare un look estivo, originale e chic, è possibile scegliere un abito con lunghe frange, proprio come quello di Amal Clooney, da abbinare a mini bag semplici a forma di sacchetto o a secchiello, sandali bassi, magari in argento e oro, e gioielli lucenti. Modelli simili sono adatti per la sera, sono meno giusti per il giorno dato che le frange rendono il vestito particolare e non semplicissimo da indossare. Scegliete dunque modelli simili per una cena romantica o un party in riva al mare. Data l’importanza delle frange lunghe, e dei colori accesi con cui solitamente sono realizzati questi vestiti, evitate di abbinare scarpe troppo vistose, come sandali con la zeppa e décolleté gioiello, optate invece sandali semplici dal tacco midi o ciabattine raso terra o sandali bassi da legare alla caviglia. Abbinate poi clutch metalliche o mini bag a tracolla e completate il tutto con gioielli da sapore etnico, come maxi orecchini e grossi collier.