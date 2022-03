Sembrava ieri quando al cinema uscì il tanto atteso “House of Gucci”, il film sulla tragedia che colpì la famiglia Gucci. L’uscita del film sul marchio di lusso tra i più noti al mondo, si portò dietro reazioni e conseguenze non indifferenti. Da eventi positivi quale il boom di vendite dei pezzi vintage firmati Gucci, sino alle accuse pesantissime fatte dalla famiglia nei confronti del regista. Tanto addirittura da farne un comunicato pubblicato su La Repubblica: “La famiglia Gucci prende atto dell’uscita del film House of Gucci con sconcerto [..] Uno spettacolo non veritiero e che non rende giustizia ai suoi protagonisti.”. Si parlò tanto del film, ed un po’ tutti dissero la loro, tranne lei, Allegra Gucci. Figlia di Maurizio e Patrizia, ha finalmente deciso di raccontare la sua verità. E ci scrive anche un libro.

La rottura di un silenzio durato 27 anni

Figlia di un’imprenditore che ha fatto la storia, erede di uno dei colossi della moda. Ma la sua vita è stata tutt’altro che rosa e fiori. Quando aveva soli 11 anni la madre, Patrizia Reggiani, venne operata di tumore al cervello. Qualche anno dopo, successe la tragedia. «L’assassinio di mio padre e l’incarcerazione di mia madre sono stati per me uno tsunami», racconta Allegra Gucci a Vanity Fair. «Avevo 14 anni e venni travolta dall’onda.” racconta Allegra, costretta dalla vita a crescere in fretta.

Il suo silenzio è durato 27 anni, e la sua verità si è fatta ben attendere. Ma ora arrivato il suo momento per chiarire e raccontare ciò che è successo. Quando le è stato chiesto come mai ha rotto il silenzio proprio ora Allegra ha risposto: “Perché sulla mia famiglia sono state dette tante cose non veritiere. E poi è arrivato House of Gucci, una pessima caricatura.”. Ma la figlia dell’imprenditore si decisa a dire la verità anche per una causa ben più importante. “Lo devo a mio padre, che non ha più voce e ai miei due figli; vorrei che crescendo attingessero ai fatti raccontati dalla mamma.” E’ per questa che la ormai donna ha deciso di scrivere un suo libro, per far prendere voce alla sua verità.

“Fine dei giochi. Luci e ombre sulla mia famiglia.”

“È la mia lettera a mio padre Maurizio.”. Così parla Allegra del suo libro, scritto per raccontare la verità. Il libro narra dal giorno della scomparsa del padre fino alle vicende processuali, che sono tuttora in corso. Racconta dei fatti misteriosi di alcuni protagonisti della vicenda e degli strani e sospetti movimenti bancari. “Ho ricostruito i ricordi pezzo per pezzo. A volte ho provato dolore, altre un senso di liberazione.” racconta la donna. Ma sopratutto Allegra Gucci smonta le false notizie diventate ormai di dominio dell’opinione pubblica, finite sul grande schermo con il film “House of Gucci” raccontando una versione distorta della realtà.

La verità di Allegra sulla sua famiglia

“Quel 27 marzo non ero andata a scuola, fu mia madre a entrare nella mia stanza e dirmi che mio padre era morto. Da allora io e la mia famiglia non abbiamo avuto pace.” Allegra, parla del padre: “E’ stato dipinto come un debole, un viziato. Tutto falso.” e continua “Papà era luminoso, un grande lavoratore.” Mentre sulla madre dice: “Era una donna bellissima, corteggiata.”

Il percorso fatto dalla donna per ricostruire i fatti che hanno incisivo nella sua vita, è stato lungo e complicato. Ma la causa ne vale la pena: raccontare a gran voce la sua verità. Anche se è stato un viaggio nei ricordi doloroso, Allegra riporta anche dolci momenti alla mente: “Un ricordo: Forte dei Marmi, un fine settimana tutti insieme, partite a calcetto. Come una famiglia normale.”. Insomma, di cosa da sapere ce ne sono veramente tanto e per sapere la verità raccontata da Allegra Gucci non resta che aspettare l’uscita del libro.