“Alexandria Ocasio-Cortez e Freshman Force: New Party Who Dis?”. Si chiamerà così il libro a fumetti con protagonista la rappresentante al Congresso degli Stati Uniti Alexandria Ocasio-Cortez, nuova giovane e carismatica leader dei Democratici in forte ascesa di popolarità. L’iniziativa, che segue quella del fumetto satirico con protagonista l’ex presidente Usa Barack Obama, è dell’editore Devil’s Due Comics. Saranno due i volumi con protagonista la Ocasio-Cortez, il primo dei quali disponibile da maggio 2019. Si conosce la (fantastica) copertina e si sa che conterrà “una satira che mette nel mirino Washington, senza risparmiare nessuno” ha detto l’editore, dichiarando inoltre che la Ocasio-Cortez non è stata coinvolta nel progetto.

La rappresentante Dem nel Congresso degli Stati Uniti nel fumetto interpreta un supereroe impertinente. In una delle copertine dei libri in uscita, Ocasio-Cortez si erge su un elefante repubblicano abbattuto mentre un asinello democratico si guarda nervosamente in sottofondo. Il suo vestito da supereroe è un tailleur bianco (non per niente Alexandria Ocasio-Cortez è amatissima anche per il suo look), e il suo gadget è uno smartphone, attraverso il quale brandisce i suoi 3,2 milioni di follower su Twitter. Un’altra copertina la mostra, invece, in un completo da Wonder Woman. Ocasio-Cortez, 29 anni, è la donna più giovane che sia mai stata eletta al Congresso ed è diventata un leader non ufficiale della nuova classe dei Democratici della Camera.

“C’è qualcosa in Alexandria che funziona con così tante persone”, ha detto alla CNN Josh Blaylock, il creatore del libro. Benché il titolo e la copertina siano di spicco per Ocasio-Cortez, Blaylock ha detto che il fumetto sarà “una raccolta di storie che abbracciano tutti i temi di attualità politica che ci entusiasmano, tutta l’energia e il cambiamento positivo che sta apportando la nuova generazione approdata al Congresso”. Il progetto, in perfetta linea con l’impegno politico di Alexandria Ocasio-Cortez, prevede che i ricavi della vendita del libro vadano alle organizzazioni no profit United Services Organization e Raices Texas, che si occupano di supporto legale alle famiglie di immigrati, ai bambini e ai rifugiati.

Alexandria Ocasio-Cortez è diventata una specie di celebrità e un bersaglio di critiche da parte di alcuni repubblicani per la sua fulminea ascesa politica e il suo stile schietto. Non ha commentato il fumetto, anche se in precedenza ha lasciato intendere che le piace leggerli. Il mese scorso ha citato il vigilante Rorschach della serie di fumetti “Watchmen” mentre rispondeva a una storia di Politico che sosteneva come i leader democratici stessero cercando di tenerla a freno.