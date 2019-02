I media lo hanno già definito “Effetto Ocasio-Cortez”. Alexandria Ocasio-Cortez, infatti, non è solo il più giovane membro del Congresso degli Stati Uniti d’America, a soli 29 anni, ma anche una donna “comune”, che tiene al suo aspetto e non si vergogna a mostrare al popolo dei social la sua beauty routine e il suo amore per i rossetti dai colori accesi.

Alexandria Ocasio-Cortez, politica e attivista del Bronx di origine portoricana, eletta nel quattordicesimo distretto di New York, è una fonte d’ispirazione per milioni di donne in tutto il mondo. Bella, intelligente, spiritosa, la democratica non si vergogna a mostrare la sua femminilità e la spensieratezza dei suoi anni, senza per questo perdere di credibilità.

Nessun problema, dunque, a ballare nelle sale del Congresso, mostrando tutto su Instagram e commentando «Se i repubblicani pensano che le donne che danzano nei college siano scandalose aspettate che scoprano che lo fanno anche nel Congresso Usa».

Lo stesso spirito libero ed emancipato, Alexandria Ocasio-Cortez lo sfoggia nel look, elegante, ma mai serioso.

In particolare, Alexandria è un’amante dei rossetti vivaci, che porta con naturalezza, abbinati ad occhi nude e a sopracciglia ben definite. A giugno ha rivelato con un tweet la sua tonalità di rossetto preferita Stila Stay All Day Liquid Lipstick “Beso”.

Il rossetto rosso, non è una scelta causale, la politica ha, infatti, raccontato di averlo scelto in omaggio al magistrato Sonia Sotomayor, che nel 2009 per la sua conferma al senato, avrebbe scelto uno smalto rosso acceso nonostante le fosse stato consigliato di lasciare le unghie neutre.

Altro must-have dell’ultimo periodo, complice anche l’arrivo della primavera, è il color amaranto, un magenta scuro molto chic. Alexandria lo ha sfoggiato, abbinato ad una giacca della stessa tonalità, in un video promozionale del programma tv Desus&Mero presentato da due ragazzi del Bronx, i Bodega Boys.

L’Effetto Ocasio-Cortez ha colpito ancora e i follower sono rimasti incantati: ora è caccia al famoso lipstick.

Alexandria Ocasio-Cortez: fare politica senza rinunciare alla skincare

Non solo il trucco, Alexandria mostra fieramente sui social anche la sua passione per la skincare, dando consigli e pareri ai follower proprio come le più famose beauty icon.

“Lo skincare per me è un vero e proprio hobby – ha scritto su Instagram – Sono una fanatica di scienza ed è la parte scientifica della cosmetica che mi appassiona, leggere di formule e di ricerche, etc.”

L’attivista ha anche parlato della sua esperienza con la vitamina C, dell’importanza dell’SPF nei prodotti viso e di come ha risolto dei problemi di acne eliminando i latticini dalla propria dieta.

Parlare di trucco, di prodotti viso e allo stesso tempo essere una donna di potere, un membro del Congresso, un leader, è possibile. Essere donne forti non significa rinunciare alla propria femminilità, ma essere sé stesse e difendere il proprio essere, senza cambiare allo scopo di fare captatio benevolentiae, senza essere “come ti vogliono gli altri” o “come gli altri si aspettano tu sia”.

Alexandria Ocasio-Cortez ci sta insegnando proprio questo, sia quando non si vergogna di dipingere le labbra color amaranto, sia quando a testa alta dice al mondo: «Ci sono giorni in cui non applico assolutamente trucco e tutti devono farsene una ragione».

