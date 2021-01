Alexandre Vauthier conquista tutti! Couturier francese dalla lunga esperienza, Alexandre Vauthier inizia la sua carriera presso Thierry Mugler e Jean-Paul Gaultier. La sua linea ready-to-wear prende ispirazione da tutto ciò che lo circonda e soprattutto dai suoi viaggi in Oriente e negli Stati Uniti. Non solo abiti, ma anche design e profumi. Un ampio raggio creativo. Tagli precisi e silhouette scultoree definiscono lo stile unico e rivoluzionario di Alexandre Vauthier che affonda le proprie origini e genesi nella cultura francese e anglosassone. Collaborazioni con celebrities come Madonna, Beyoncé, Rihanna e Kate Moss hanno consacrato il suo nome nell’Olimpo fashion del panorama contemporaneo.

Alexandre Vauthier conquista tutti: il suo abito mini-dress animalier in jersey stretch fa impazzire le star

Alexandre Vauthier è uno dei designer preferiti dalle star. Uno dei creativi più rappresentativi dell’età contemporanea. Il suo abito mini-dress “muccato” rosso e nero in jersey stretch è un vero e proprio must have da collezione tanto amato e desiderato dalle star italiane ed internazionali. Si tratta di un modello aderente, accollato e caratterizzato da una gonna a portafoglio. La stampa animalier è molto particolare e suggestiva. Il contrasto rosso e nero crea un connubio fashion unico ed irrinunciabile. Il taglio dell’abito, inoltre, permette di valorizzare al massimo la silhouette, senza dimenticare la propria body shape. Femminilità ed eleganza, si uniscono così in un binomio moda perfetto.

Alessia Marcuzzi indossa l’abito animalier firmato Alexandre Vauthier durante una puntata del format tv “Le Iene”

Alessia Marcuzzi è senza ombra di dubbio una regina di televisione e di moda. La nota conduttrice italiana in occasione di una puntata del format tv “Le Iene” ha sfoggiato una mise da capogiro. Anche nel prezzo. Alessia Marcuzzi è da sempre una grande appassionata di moda ( “fashion addicted”). Non solo sotto i riflettori: anche a casa o comunque lontana dallo showbiz non rinuncia a sfoggiare capi griffati o comunque di tendenza.

Durante l’ultima puntata de “Le Iene” ha indossato il prestigiosissimo e lussuosissimo abito firmato Alexandre Vauthier abbinato ad un paio di collant velati neri e décolleté di vernice bordeaux con il tacco a spillo di Casadei. Il prezzo totale del suo look? Da capogiro. il vestito sul sito ufficiale della Maison viene venduto a 1.323 euro, mentre per quanto riguarda le scarpe una variante simile costa 575 euro. Totale? Quasi 2.000 euro. Non male!