Nel Principato di Monaco, dopo il matrimonio di Charlotte Casiraghi, si avvicina un altro grande giorno. Si tratta del compleanno di Alexandra di Hannover, la bella e piccola principessa di Monaco che sta per tagliare il traguardo dei 20 anni, Il prossimo 20 luglio. Alexandra possiede il titolo di altezza reale ed erede al trono d’Inghilterra, come festeggerà la piccola reale il suo compleanno?

Big family

Per anni, abbiamo visto nell’ombra, Alexandra, paffutella e impacciata, totalmente schiacciata dal fascino di Charlotte, la sorella maggiore che adora e ammira. Ma è pronta a prendere il posto il suo posto e dire addio all’adolescenza. Secondo alcune fonti, la principessa ha deciso di festeggiare il suo compleanno insieme alla sua famiglia e poi forse fare un party con il principe Ben-Sylvester Strautmann.

Principessa

Pattinatrice, grande tifosa del Monaco AC, Alexandra è arrivata in punta di piedi sotto i riflettori, ma per lei parlano i suoi geni materni, compresi quelli della nonna Grace Kelly. Con il suo fascino da vera principessa, ha già conquistato una tra gli scapoli rampanti della sua generazione non si facciano illusioni. Il suo cuore è già preso, dal suo inseparabile fidanzatino, Ben-Sylvester Strautmann, conosciuto sui banchi di scuola a Montecarlo. Originario della Bassa Sassonia, giocatore di basket e DJ.

Occhi chiari e fisico esile: Alexandra di Hannover è meno famosa, di Charlotte, ma non per questo meno interessante, è destinata a diventare una it-girl. Alexandra ha già una grande passione per la moda e nel giro di pochi anni è uscita dall’ombra e ha iniziato a risplendere sui red carpet di tutto il mondo. Non ci tocca che aspettare per ammirarla nel suo splendore il giorno del compleanno.