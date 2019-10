Con la sua edizione di Temptation Island Vip 2019, Alessia Marcuzzi conferma di essere una perfetta padrona di casa e di saper intrattenere i telespettatori incollati alla televisione. Come sempre la presentatrice si distingue anche per i look super glamour.

Alessia Marcuzzi piace perché nella sua estrema semplicità riesce sempre e comunque a risultare originale. In quante avrebbero indossato jeans e sandali bassi in prima serata di un programma televisivo? Ed eccola che come una vera regina di stile, la presentatrice ripropone in chiave contemporanea il country chic. È facile confonderlo con lo shabby chic, ma a differenza dello stesso, lo stile rustico country chic ricorda prevalentemente le case di campagna, gli oggetti semplici e i materiali naturali. Lo stile che ne deriva, è stata catturata sia nei contenuti, sono nati corsi di ballo dove si imparano i balli tradizionali del far west e l’abbigliamento ad esso connessi: jeans cappello e stivali. Le camicie possono venir adottate non solo a quadretti ma anche in tinta unita. Per chi ama l’eleganza e il romanticismo, lunghi abiti in tinte chiare decorate da scolli profondi bretelline e maniche di varia tipologia.

Nella trasmissione appena conclusa di Temptation Island Vip, Alessia Marcuzzi è apparsa dinanzi alle telecamere con una serie di camicie maschili extra large firmate Etro dalla stampa particolare, abbinate a pantaloni palazzo, jeans a zampa o modelli skinny. Spesso per i falò in spiaggia ha indossato cappe e mantelle in lana, ancora firmate Etro, a cui ha abbinato gioielli etnici di Yvone Christa e stivaletti camperos con fibbie metalliche. Insomma, non resta che ispirarci ai look della presentatrice, se vogliamo essere al passo con le tendenze 2019 2020.