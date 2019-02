«46 anni e non sentirli!», è proprio il caso di dire. Alessia Marcuzzi, tra le più amate show girl e conduttrici italiane, classe 1972, ha davvero un fisico perfetto, un corpo che farebbe impallidire qualsiasi ventenne e capitolare chiunque. Le curve mozzafiato, esibite spesso e volentieri su Instagram, continuano a conquistare giorno per giorno gli oltre 4 milioni di seguaci. Eh sì, perché nonostante gli impegni lavorativi, Alessia Marcuzzi trova sempre il tempo per concedersi qualche minuto per condividere qualche scatto sui social.

Una delle ultime foto pubblicate su Instagram da Alessia Marcuzzi mostra la conduttrice in tutto il suo splendore. Si tratta di un collage, una duplicazione dello stesso scatto a colori e poi in bianco e nero. Insomma una doppia foto con «filtri» e «senza filtri», anche se ad onor del vero bisogna dire che la conduttrice ha ben poco da nascondere. Il costume, giudicato da alcuni troppo stretto, lascia ben poco spazio alla fantasia. I fan non possono che ringraziare e godere delle forme della conduttrice Mediaset, come si evince dai tanti commenti postati in basso allo scatto hot: «Ma si può essere sempre più fighe?», «Quanto sei bella!», «Una bella donna con un corpo da sogno!», «Voglio il numero del tuo nutrizionista, dermatologo, farmacista e la lista di tutto quello che ingerisci/assumi!» e ancora «Sei splendida!». Non sono mancati naturalmente commenti negativi, qualcuno, infatti, non capisce la ragione per cui una conduttrice affermata debba ancora «usare» il proprio corpo per qualche like in più.

Insomma quello della Marcuzzi è uno scatto che divide. Ad essere fuori discussione, invece, è la sua simpatia. Al timone de L’Isola dei famosi, Alessia Marcuzzi continua a piacere. Basta leggere i messaggi su twitter postati nel corso della diretta delle prime due puntate per capirlo. A colpire il pubblico, soprattutto, il fatto che a differenza dello scorso anno, la conduttrice appaia più grintosa, con carattere, decisa, soprattutto di fronte alle lamentale continue dei concorrenti, che forse pensavano di partire per un soggiorno da sogno, anziché per L’Isola dei famosi.