Sneakers bianche 2019 che passione: tra le conferme della moda Primavera-Estate in fatto di scarpe, le scarpe da ginnastica occupano un posto d’onore. Alte o basse, di tela o in neoprene, declinate in pelle o in maglia tech sempre più performante, sono una vera ossessione per le fashion victim, sia in variante glamour che in quella ultra-sporty.

Alessia Marcuzzi sceglie il modello total white con dettaglio nero sul tallone, una versione fresca e precisa da abbinare proprio a tutto. Bianche e versatili, queste sneakers, firmate Alexander McQueen, si indossano con jeans bianchi, chiari, scuri, strappati e baggy, ma anche con pantaloncini corti, bermuda, gonne lunghe leggerissime, plissettate e fluide. Sceglietele ancora e ancora, le sneakers bianche senza tempo, e coniugatele a ogni capo di tendenza. Alessia Marcuzzi opta per un capo morbido, forse un paio di shorts in cotone bianco con il bordino blu, o l’esempio perfetto della minigonna da mare. Uno scatto come questo ed è subito Estate 2019, voglia di sole, di girovagare col viso verso il sole che riscalda, di godersi il momento e di sprigionare lo stile assoluto, servendosi soltanto di quei capi che nell’armadio hanno sempre avuto, e avranno, un ruolo fondamentale.

Ecco alcune alternative super valide alle calzature indossate dalla nostra Alessia Marcuzzi:

Le Rhyton di Gucci, che si arricchiscono di una stampa che ricorda i loghi dei gruppi rock e heavy metal dell’epoca. Con una spessa suola in gomma e un design oversize, la scarpa è trattata per un effetto vintage e consumato.

Le Dad di Alexander McQueen sono realizzate in pelle bianca e bronzo e montata su suole in gomma esagerate.

Adidas Originals celebra le sue sneakers più celebri con l’uscita di queste #stansmithforever con l’hashtag “per sempre“. Sono in pelle bianca liscia e dettagliata con tre strisce perforate e la firma in oro del marchio.

Dalla collaborazione tra Vetements e Reebok arriva l’ultima versione delle Instapump Fury fatta di graffiti con frasi irriverenti come “Who Cares” e “Over It“. Sono di neoprene e mesh montate su suole di gomma.