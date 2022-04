Alessandro Borghese apre un ristorante gourmet di lusso a Venezia. Il locale sarà caratterizzato da uno spazio bistrot e giardino sul Canal Grande. Ecco dove si trova, quando apre e prezzi menu.

Alessandro Borghese vola a Venezia

Il nuovo ristorante di Alessandro Borghese a Venezia prenderà il nome dal famoso locale di Milano: Il Lusso della Semplicità. Ecco infatti che il concept già utilizzato e risultato di successo verrà riproposto in un luogo magico come la laguna. Il nuovo bistrot sarà situato al piano terra del Palazzo Ca’ Vendramin Calergi, lo stabile cinquecentesco dove si trova il più antico casinò del mondo, fondato nel 1638. Per il conduttore di Quattro Ristoranti questo è davvero un bel colpaccio. La struttura offre infatti svariati vantaggi quali, la posizione e la metratura. Il lussuoso Palazzo è un luogo di alto prestigio e per questo molto frequentato. Negli intinerari di venezia viene scelto come tappa fissa quindi è assicurato il passaggio.

L’altro lato positivo è l’ampiezza dello spazio che sarà dedicata al nuovo ripotare di Borghese. Parliamo infatti di 740 metri quadrati totali dei quali 400 occupati dalla sala interna, che potrà contare su 30 coperti. Oltre ai 340 metri dello spazio esterno con giardino e vista diretta sul Canal Grande.

Borghese e Venezia

Borghese progetta questa nuova apertura nonché questo nuovo progetto da molto tempo. Alessandro lo annunciò difatti ancor prima della pandemia nel 2019. Ora è finalmente è arrivato il momento dell’inaugurazione che avverrà a fine mese. Lo chef più famoso d’Italia nonostante abbia origini americane si sente un po anche Veneziano. Infatti conduce un’amica molto stretta da tempo con il sindaco Brugnaro. Quindi quando vide il bando del comune della città lagunare per l’affitto di parte del palazzo del Casinò a un’attività di ristorazione non ebbe dubbi nel candidarsi.

Orari e menù del nuovo ristorante a Venezia

La nuova sede del ristorante Il Lusso della Semplicità di Milano terrà un’impronta molto simile anche a Venezia. Quindi sarà un ristornate con orari diversi e che saprò soddisfare anche esigenze diverse. Il locale di Alessandro Borghese infatti aprirà alle 10 del mattino, orario perfetto per un brunch di classe e “abbasserà la serranda” solo a tarda sera, finché tutti i commensali non avranno degustato il loro cocktail. Quindi è un sistema più simile a un bistrot che a un ristorante tradizionale.

Il ment del nuovo ristorante di Alessandro Borghese a Venezia sarà organizzato intorno a una proposta gourmet, che comprenderà alcune contaminazioni con la cucina veneziana. Saranno presenti dei must come il risotto insaporito dal ghiotto oppure il tipico pesce della laguna.