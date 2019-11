Sappiamo che Alessandra Mastronardi dopo aver vissuto per molti anni a Roma ha deciso di trasferirsi a Londra per stare insieme alla sua dolce metà. Anche dopo che si sono lasciati, l’attrice ha deciso di rimanere in Inghilterra. Inizialmente è sicuramente stata dura ambientarsi, oggi l’attrice considera la capitale inglese casa sua, ma non può fare a meno di tornare spesso in Italia.

Made in Italy

“I bambini, sono bambini in tutto il mondo. Uniti, per loro” Alessandra Mastronardi

Durante il nuovo programma di Rai Uno condotto da Flavio Insinna e Serena Autieri è realizzato in collaborazione con Unicef. La bellissima Alessandra Mastronardi ambasciatrice di Unicef per Prodigi, ha raccontato la sua esperienza in Libano con l’associazione. L’attrice ha incontrato i bambini e le famiglie del posto, la sua esperienza è stata documentata e durante la trasmissione, sono stati mandati in onda alcuni video della Mastronardi mentre parla con le madri che affrontano le difficoltà della vita nei posti più critici del mondo.

“In Libano ho ritrovato più forte che mai la forza della vita, gli occhi dei bambini ti insegnano che non bisogna lasciarsi vincere”. Alessandra Mastronardi

Sempre più bella

“La bellezza è come una gemma preziosa, per la quale la migliore montatura è la più semplice” Francesco Bacone

Non solo ha commosso il pubblico di Rai Uno con la sua testimonianza, ma ha incantato tutti con la sua bellezza. L’attrice si è presentata alla trasmissione con un beauty look da urlo: capelli, lisci e lucidi con la riga al centro, labbra rosa chiaro e infine un tocco eccentrico di fard rosato.