Alessandra Mastronardi a Venezia 2019 esagera col look dal taglio casual rivisitato: shorts, camicia con pizzo, cappello potremmo definirlo alla Meghan Markle e ballerine a pois formano una mise po’ stravagante. Nonostante ciò, l’attrice rimane tra le donne più eleganti della Mostra del cinema.

Look uno

L’attrice, Alessandra Mastronardi è la madrina della 76esima Mostra del cinema di Venezia. Tra le strade del Lido, tiene per mano Ross McCall. Stanno insieme da poco ma ha tutta l’aria di essere già una storia importante. Protagonista nel mondo del cinema, incanta il red carpet, con dei look anti-convenzionali, commettendo anche qualche piccolo errore di stile. L’attrice supera se stessa con il primo look da red carpet di Venezia 2019, sfoggiando un abito di Giorgio Armani Privé. L’abito in tulle scelto per questo esordio, gioca sul taglio a sirena che si muove libero e ampio sul finale, sul gioco di luce creato dalle perle e dai cristalli e sullo scollo strutturato. Un vero e proprio spettacolo per gli occhi.

Look due

Fasciata in un abito zafferano con leziose maniche a sbuffo, Alessandra Mastronardi, ha sorpreso nel secondo red carpet di Venezia 76. L’attrice ha ceduto al fascino di Gucci. Un vestito dalle linee minimal e classiche, che si concede un unico vezzo estroso: cintura-pipistrello. Con un lungo vestito giallo zafferano in taffetà, tutto balze, ruche, volant, con maniche a sbuffo, scollo a V e spacco simmetrico, la Mastronardi ha incantato per la seconda volta il tappeto rosso della Mostra del cinema 2019.