Alcune semplici regole per arredare con gusto un giardino

Anche se di piccole dimensioni, un giardino curato e ben arredato può conferire un valore aggiunto ad ogni abitazione, oltre ad aggiungere uno spazio ospitale e confortevole tutto da vivere per noi e i nostri ospiti. Un arredamento giardino con il design giusto e funzionale composto da mobili come lettini, poltrone, tavoli, ma anche piante, permette di organizzare lo spazio, in modo particolare se molto ampio, e renderlo vivibile in qualsiasi momento della giornata.

A differenza di quanto si potrebbe pensare, arredare con gusto un giardino è un’impresa molto semplice, basta avere le giuste attenzioni e rispettare alcune semplici regole. Vediamolo rapidamente insieme.

Arredare il giardino: gli accorgimenti indispensabili

Il primo aspetto da cui partire sono ovviamente le piante. Per arredare con le piante bisogna tenere conto dell’esposizione solare cui verranno sottoposte e del clima della zona in cui si abita. È bene ricordare che è possibile sfruttare piante che possono senza difficoltà rimanere sempre all’ombra, permettendoci così di utilizzarle praticamente ovunque si voglia. Tra le piante che con più semplicità possono essere impiegate in giardino vi sono le sempreverdi, di facile cura, le piante rampicanti, ideali su muretti o staccionate, o le piante da fiore, che aiutano a dare un tocco di colore ad ogni angolo del giardino; un’altra possibilità, sempre di semplice gestione, è la creazione di un piccolo orto con alcune piante aromatiche, come rosmarino, salvia, menta, basilico.

Sistemato il verde, si deve disporre di un tavolo con sedie. La scelta dovrà ricadere ovviamente su materiali che garantiscano resistenza e durabilità all’esterno e che consentano di lasciare l’arredo in giardino anche nella stagione invernale.

Per poter affrontare con agio le ore serale più umide e quelle diurne di maggiore esposizione solare è necessario, poi, dotarsi di una buona copertura (gazebo, vela, ombrellone ecc.). L’accortezza che si può suggerire è quella di optare per versioni richiudibili, che permettono una più efficiente e agile gestione degli spazi.

Indispensabile un buon sistema di illuminazione per poterne usufruire di sera in sicurezza, con faretti e lampioni, delle aree coperte, ma anche per ravvivare con fantasia vialetti, porticati, angoli scenografici.

Nel caso in cui il giardino sia costituito in gran parte da zone coperte di erba, è opportuno creare una pedana per rendere più agevole e vivibile l’area salotto/soggiorno.

Arredare un giardino non vuol dire semplicemente acquistare un ombrellone con un tavolo e quattro sedie, ma proprio come un qualsiasi altro ambiente domestico, imprimere ad esso una particolare impronta personale, un proprio stile, ricorrendo, ad esempio, ad una oggettistica che aggiunga personalità e gusto (cuscini, tendaggi, vasi, porta frutta, candele ecc.).

Ogni allestimento di giardino che si rispetti non può non prevedere la presenza del barbecue, il protagonista irrinunciabile di party all’aperto. In mancanza di problemi di spazio, un’idea da considerare potrebbe essere anche la realizzazione di una cucina esterna.

Altro elemento importante per un giardino è la presenza di una fontana, principalmente per irrigare. Avendone la possibilità, si potrebbe realizzare anche una pratica doccia esterna, che non mancherà di tornare utile nelle più afose giornate estive.

Per i più fortunati, che possono contare su disponibilità di spazio e risorse economiche, la soluzione ideale rimane naturalmente la piscina, sempre scenografica sul piano estetico e ideale per momenti di relax imperdibili. In questo caso, è bene pensare ad un arredo specifico, che sia realizzato principalmente in materiale idrorepellente.

Se si hanno bambini si può anche prevedere un’area giochi, in cui i più piccoli possano divertirsi in tranquillità e totale sicurezza.

Per coloro che intendono dedicarsi personalmente alla cura del proprio verde è consigliabile, infine, realizzare uno spazio in cui alloggiare l’attrezzatura necessaria.