Per celebrare la ricorrenza della Festa della Mamma monegasca, così com’è stato esplicato sul profilo Instagram della coppia di reali, Alberto di Monaco ha deciso di fare una sorpresa alla consorte Charlene con un romantico date in famiglia. «Questa mattina, la principessa si è recata al reparto maternità del Centre Hospitalier Princess Grace per congratularsi con le giovani madri e incontrare i piccoli nati nel Principato. Per l’occasione, la coppia regale e i suoi bambini, il Principe ereditiere Jaques e la Principessa Gabriella, hanno preso parte ad un momento intimo al ristorante Castelroc, che ha da poco riaperto le proprie porte». Recita ciò la didascalia che correda il post pubblicato su Instagram.

Il viaggio nel Covid-19 di Alberto di Monaco

Il Principe Alberto II di Monaco si è rivelato positivo per COVID-19. Questo ha fatto di lui il primo monarca o capo di stato in carica ad annunciare pubblicamente la diagnosi positiva alla malattia respiratoria causata dal coronavirus. Albert di Monaco ha 62 anni, compiuti lo scorso 14 Marzo. Senza troppi giri di parole fa parte di quella fascia di età più a rischio mortalità. Fortunatamente da Palazzo arrivano informazioni piuttosto rassicuranti, Albert sembra non essere in pericolo di vita.

In una dichiarazione, i funzionari del palazzo della città-stato hanno detto che, nonostante il tampone, risultato positivo, la salute del principe “non è affatto preoccupante”.

Alberto è uno dei reali più ricchi del mondo e funge da capo di stato per uno dei paesi più piccoli del pianeta, con circa 40.000 residenti. È stato formalmente investito come leader del paese nel 2005. «Sua Altezza Serena esorta il popolo di Monaco a rispettare le misure di confinamento e a limitare al minimo i contatti con gli altri». Così afferma la dichiarazione giunta direttamente da palazzo. Aggiungendo anche che il Principe Albert II di Monaco continuerà a lavorare dai suoi uffici e che rimarrà in contatto con i membri del suo governo. Il Principe è in cura sotto osservazione degli specialisti del Princess Grace Hospital. Ospedale che prende il nome della sua famosa madre americana, a noi tutti nota come Grace Kelly.

il Principe Alberto di Monaco è guarito dall’inferno Coronavirus. «I medici che seguono SAS il principe Alberto II dal momento del suo contagio l’autorizzano da oggi a rompere la quarantena». Annuncia il Palais di Monaco. Al Corriere, il principe Alberto II di Monaco, aveva raccontato il contagio, la paura, la malattia e adesso la progressiva ripresa dal Covid19. «Il principe è dichiarato guarito e in buona salute – continua la comunicazione ufficiale – Raggiungerà prossimamente la famiglia. E continuerà a osservare un periodo di confinamento».