Gli alberi di Natale dei vip: i più belli del 2023

Nell’epoca in cui viviamo, chiamata scherzosamente anche era digitale del Natale, dove l’atmosfera festiva si diffonde a ritmo di click e condivisioni, fa sì che la gara a chi fa l’albero più bello, appariscente e più grande diventi sempre più intensa! Negli ultimi anni, è emersa una particolare tendenza sui social media, che consiste nel condividere con i propri followers le foto ritraenti i propri alberi di Natale in casa. Che lo si faccia per sponsorizzare brand produttori di luci o palline, o semplicemente per offrire un esempio di come abbellire o decorare la propria casa insieme all’albero fatto in una certa maniera, una cosa è certa: ogni anno, quando le luci scintillanti decorano le case e gli alberi si conciano per le feste, le persone in generale, e più precisamente i vip, si affrettano a catturare la magia e a pubblicarla sui propri profili personali per poterla condividere con il mondo intero. Un viaggio virtuale capace di raggiungere milioni di utenti, con l’obiettivo di diffondere l’emozione per le festività natalizie: il connubio perfetto di tradizione e modernità. Scopriamo insieme come questa tendenza sia riuscita a trasformare i social, concentrandoci in particolar modo sugli alberi proposti dai personaggi famosi in Italia. Ecco alcuni esempi!

Albero di Natale in casa per celebrare il Natale in famiglia

L’albero di Chiara Ferragni e Fedez

Sulla sua pagina Instagram, intorno a metà Novembre, l’imprenditrice digitale Chiara Ferragni ha postato molteplici fotografie ritraenti il maxi albero di Natale posizionato nel soggiorno del nuovo attico milanese fresco di costruzione, nel quale la famiglia più ambita d’Italia si è trasferita da meno di un mese. Possiamo osservare un albero addobbato nei toni del rosso e dell’oro, circondato da una serie di figure tipiche natalizie come orsetti, soldatini e cavalli a dondolo, oltre a diversi pacchi regalo già pronti per essere scartati.

L’albero di Antonella Clerici

Stupisce anche la versione della storica conduttrice di programmi televisivi di cucina sulla Rai, Antonella Clerici, per aver postato sui social un video che la ritraeva sorpresa di aver trovato l’albero di Natale già pronto al suo rientro a casa, dopo essersi dichiarata più volte “pazza per il Natale!”. Il suo, tutto sommato, è riuscito a raccogliere non poco successo: un albero tradizionale, molto alto e folto, agghindato con nastri decorativi, poche palline sui toni del rosso e dell’argento, e tante, tantissime lucine dedite a cercare di illuminarlo quanto più possibile. Dalla giuria, voto 10!

L’albero di Diletta Leotta

Nel caso della showgirl Diletta Leotta, invece, c’è stata un po’ più di comprensione: anche lei circa 3 settimane fa ha postato sul suo profilo Instagram un video per raccontare la magia di questo speciale Natale, in compagnia del suo primo figlio da poco venuto al mondo. Da quel che si è potuto scorgere, l’albero ha catturato l’attenzione per essere diverso dal solito, ovvero molto alto ma in versione slim, probabilmente opzionato per occupare meno spazio in casa. Tuttavia, niente da dire sulle decorazioni, abbastanza in linea con i colori tradizionali del Natale come il bianco e il rosso, e tantissime luci!

L’albero di Federica Pellegrini

Per la nuotatrice più famosa d’Italia, invece, soltanto applausi. Federica Pellegrini ha rispettato quantomeno la tradizione postando la foto del suo albero di Natale in concomitanza con l’avvento, ovvero a partire dal 1 di dicembre. Il suo, tradizionale ma contemporaneo, accompagnato da moltissime luci e una famiglia intera di gnomi, quest’anno assumerà un significato davvero speciale: la sua primogenita arriverà sulle note del magico Natale.

L’albero di Giorgia Palmas

L’ex velina di Striscia la Notizia e il marito hanno condiviso sui social la foto del loro e, udite udite, nessuna sorpresa per questo Christmas tree visto che si tratta dello stesso utilizzato nel 2022. Un abete non eccessivamente grande, che va ad occupare un piccolo angolo nel loro salone della casa di Milano. Per quanto riguarda gli addobbi, anche questi sono stati rigorosamente riciclati. Giorgia e Filippo hanno puntato soprattutto su palline rosse, bianche e oro, ma spiccano anche alcune decorazioni a forma di fiocchi di neve.

L’albero di Paola Turani

L’influencer nonché modella Paola Turani, dal suo canto, ha ammesso sui social che “non sarà l’albero perfetto, ma è pieno di amore”. Così, ha condiviso con i suoi follower un video ritraente lei, suo figlio e suo marito, mentre si accingevano a decorare l’albero di casa in versione slim, ma pieno di lucine e palline “lanciate a caso” sui toni dell’argento e del bianco. Anche per lei, secondo Natale super speciale in compagnia del suo piccolo bimbo!

L’albero di Caterina Balivo

In casa di Caterina Balivo l’albero di Natale è apparso il 2 dicembre. La conduttrice lo ha orgogliosamente condiviso sui social, ammettendo di essere pronti a festeggiare il Natale, in compagnia di un albero con decorazioni abbastanza tradizionali e palline rosse con tutti i nomi dei membri della famiglia.

L’albero di Paris Hilton

Per una delle donne più famose d’America, Paris Hilton, quest’anno l’albero si tinge rigorosamente di rosa! Così, la cantante ha condiviso sui social una foto del suo albero di Natale in compagnia della sua seconda figlia: un Pink Christmas in suo onore, ha ammesso.