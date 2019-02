Alana Johnson è una stilista emergente di 24 anni, newyorkese. E’ la mente di Orseund Iris, un marchio seasonless che tra le clienti più affezionate vanta Kendall Jenner, Emily Ratajkovski, Bella Hadid e Dua Lipa. Le collezioni di Orseund Iris sono composte da: top sensuali e romantici che si ispirano ai corsetti vittoriani e particolari bluse fluide, ormai un cult tra le It -girl del momento. L’approccio rivoluzionario di Alana è: non disegnare una collezione a stagione ma, concentrarsi su pezzi singoli, che successivamente lancia dopo averli indossati personalmente e aver ricevuto l’approvazione delle sue amiche nonché muse ispiratrici tra cui la parigina Jeanne Damas.

La nascita del brand Orseund Iris

Il brand di Alana Johnson, Orseund Iris è giovane e audace, basato su una collezione non stagionale che offre pezzi eclettici e rari. Ciò che ha fatto muovere l’economia del brand è stata la decisione concentrarsi sul dialogo diretto con i consumatori. Alana Johnson ha avuto inoltre, la fortuna di fare uno stage presso Rosie Assoulin e di studiare alla FIT (The Fashion Institute of Technology) sicuramente queste esperienze hanno contribuito a rendere il design del marchio molto raffinato. Il brand Orseund Iris è stato pensato per donne forti e sicure di sé, che amano la vita e insieme ad essa il loro stile. Altra fonte di ispirazione per Alana è sua sorella Amber e la metropoli per eccellenza New York. Orseund Iris è sassy, ​​anticonvenzionale e femminile, perfetto per essere indossato da ragazze eccentriche come top model e popstar, che esprimono la loro personalità e fanno dell’abito il loro punto forte. I pezzi più famosi della collezione sono: la Off Shoulder Knit, una maglia con un bustino che accentua il punto vita e la tuta Workwear, unisex, in nero, blu e beige.

I social media fanno il brand Orseund Iris

Orseund Iris essendo un brand giovane utilizza i social media per promuovere le collezioni e solo e-commerce al momento. Il mondo del web permette al marchio di condividere una relazione unica con il cliente e l’esclusività su alcuni stili, la cura e lo styling delle collezioni è accentuata da questo rapporto. Infatti il cliente può commentare in ‘’diretta’’ quello che pensa del brand attraverso la pagina Instagram. L’obiettivo di Alana Jhosnon per il brand Orseund Iris è quello di rendere unici i pezzi e che il cliente possa sentire al 100% la vestibilità e lo stile del prodotto, le persone che indossano Orseund Iris devono nutrisi di energia attraverso gli abiti.