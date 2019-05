Alain Delon, all’anagrafe Alain Fabien Maurice Marcel Delon (Sceaux, 8 novembre 1935), è un attore, regista e produttore cinematografico francese. È considerato uno dei più grandi sex symbol della storia, oltre che uno dei più grandi attori francesi al pari di Jean Gabin, o di Jean-Paul Belmondo, suo eterno “rivale” mediatico nella Francia degli anni sessanta.

La sua «bellezza derivata dall’aspetto ammaliante, dal viso d’angelo e dagli occhi di ghiaccio ipnotizzanti», gli ha permesso di interpretare uomini cupi, misteriosi, solitari, che molto spesso si rivelavano persino autobiografici del loro interprete.

Nel 1985 ha vinto il Premio César per il migliore attore per il film Notre histoire; ha inoltre vinto il David di Donatello, l’Orso d’oro alla carriera al Festival di Berlino, mentre nel 1963 ha ottenuto una nomination ai Golden Globe per il film Il Gattopardo.

Alain Delon, il declino cinematografico…

Negli anni novanta gli incassi dei suoi film subirono un crollo decisivo, tanto che nel 1997 l’attore dichiarò di voler chiudere la sua carriera, ma in seguito accetta di lavorare nuovamente per il cinema e la televisione.

…ma non amoroso!

Nel 1958 inizia una relazione con l’attrice Romy Schneider. Nel 1962, ha un flirt con la cantante Nico, che gli regala un bel maschietto di cui Delon non riconosce la paternità. Il 13 agosto 1964, Delon sposa l’attrice Nathalie Delon dalla quale ha il suo primo (secondo) figlio, Anthony Delon (nato nel 1964), anch’egli attore.

Nei due mesi precedenti al matrimonio Delon ha una relazione con l’attrice Marisa Mell che, secondo alcune fonti, avrebbe lasciato il giorno prima del matrimonio con Nathalie. Dal 1968 al 1983, ha una relazione con l’attrice Mireille Darc conosciuta durante le riprese di Addio Jeff. Durante gli ultimi anni di relazione con la Darc, Delon ha alcuni flirt con le attrici Veronique Jannot, Sylvia Kristel, Sydney Rome e Dalila Di Lazzaro.

Successivamente, l’attore è stato brevemente legato all’attrice Anne Parillaud, dal 1982 al 1984, e a Catherine Pironi. Nel 1987 ha iniziato una relazione con la modella olandese Rosalie van Breemen dalla quale ha avuto due figli: Anouchka Delon (nata nel 1990) e Alain-Fabien Delon (nato nel 1994). Degno di rilievo è il rapporto di Delon con la cantante italo-francese Dalida, con cui negli anni sessanta ha avuto una passionale storia d’amore; l’attore dirà di «avere amato terribilmente questa donna».

Alain Delon al Festival di Cannes svela chi è la donna della sua vita: si chiama Anouchka