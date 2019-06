Al confine tra Italia, Austria e Slovenia prende forma la ventiquattresima edizione del No Borders Music Festival, il celebre festival che valorizza e promuove la musica come forma culturale e mezzo di comunicazione in grado di essere compreso da tutti oltre i confini linguistici, geografici, etnici e sociali in un comprensorio montano, quello del Tarvisiano, davvero esclusivo ai piedi delle Alpi Giulie.

Gli Ospiti

I grandi nomi della musica che prenderanno parte alle date del festival sono Daniele Silvestri che si esibirà il 27 luglio, Marco Mengoni il 28 luglio, ed in programma, sabato 3 agosto, un doppio speciale appuntamento, a ingresso gratuito, ai laghi di Fusine ossia Levante ed un insieme di artisti impagabili. l progetto inedito ‘Lake Sound’ ovvero uno straordinario quartetto di assolute all star mondiali: Trilok Gurtu alle percussioni, Roy Paci alla tromba, Jacques Morelenbaum al violoncello e Carlo Cantini al violino, una super band cosmopolita davvero unica costituita per questo concerto speciale che farà vibrare le corde dell’anima. È semplicemente la magia di questa rassegna e dei suoi luoghi in grado di inebriare l’arte dei musicisti dando vita a esibizioni e formazioni davvero uniche.

I laghi di origine glaciale posti alla base della catena montuosa del Gruppo del monte Mangart. Saranno raggiungibili a piedi e in bicicletta per una immersione totale nella natura, in grado di mostrare le sue infinite gamme di colore dipingendo il bosco e i laghi con sfumature uniche, rendendo ancora più magico questo sito.

Riassumendo, il 27-28-29 luglio ed il 3 di agosto avrà luogo a Tarvisio il No Borders Music Festival 2019, ormai giunto alla sua ventiquattresima edizione è super pronto per trasportarci in una dimensione di suoni, arte e poesia.