Airbnb ha creato la Casa dei Sogni di Barbie a Malibu: bellissima!

Se ti stai chiedendo come sarebbe vivere come una Barbie da quando gli Aqua ne hanno cantato per la prima volta nel 1997, allora sei fortunato! Airbnb ha costruito una replica a grandezza naturale della Malibu Dream House di Barbie, per celebrare il 60° anniversario dell’iconico giocattolo. Il sito di viaggi offre a un fan (e tre dei suoi amici) la possibilità di affittare la casa per due notti (da domenica 27 ottobre a martedì 29 ottobre) per soli $ 60 a notte.

A casa di Barbie con Airbnb

Situata nel cuore di Malibu (perché, dove altro?), la casa è stata reinventata con la caratteristica tonalità rosa di Barbie. Colore utilizzato per scale, sedie, porte, tappeti e uno scivolo gigante dal secondo piano direttamente nella piscina. La proprietà è su tre livelli ed ha due camere da letto, due bagni, un cinema, un campo sportivo, un’area di meditazione e una cucina completamente fornita. Vanta inoltre una vista mozzafiato sull’Oceano Pacifico. Tuttavia, la parte migliore di tutta la casa è senza dubbio il guardaroba walk-in che è stato fornito con le versioni a grandezza naturale di alcuni degli abiti più iconici di Barbie che puoi provare durante il tuo soggiorno. Sì, puoi finalmente diventare un medico, un astronauta, un veterinario e molto altro ancora in un giorno. E nel caso in cui tutto ciò non bastasse, durante il soggiorno, il vincitore riceverà parecchie visite.

Un incontro con il fondatore di Ouai Jen Atkin, che porterà con sé una squadra di parrucchieri per dare a ogni ospite un restyling. Poi una lezione individuale di scherma con la medaglia olimpica di bronzo Ibtihaj Muhammad, che ha creato la prima Barbie che indossa l’hijab. E una lezione di cucina di Gina Clarke-Helm, dello chef del mare di Malibu. Per concludere un tour esclusivo del Columbia Memorial Space Center con Jill Meyers, un ingegnere e pilota aerospaziale. Inoltre, Airbnb sottolinea che effettuerà una donazione a una delle organizzazioni benefiche coinvolte nel progetto The Gap Barbie Dream, una donazione per conto degli ospiti. Per aiutare a combattere la perdita di self confidence nelle ragazze. Se questo non è il posto più instagrammabile di sempre, non sappiamo cosa sia.