Una collaborazione a dir poco straordinaria quella tra Dior e Stüssy, al Art Basel Miami va in scena anche la moda: ha sfilato la collezione uomo Pre Fall 2020 disegnata da Kim Jones. Un mix tra couture maschile e street style di chiara ispirazione anni ’80.

Effetto wow

“Adoro mixare mondi diversi, idee diverse e Jordan Brand e Maison Dior sono entrambi emblematici di assoluta eccellenza nei loro mondi” Kim Jones

Prada non è l’unico brand dell’alta moda ad aver collaborato con un marchio sportivo, ecco che Dior non ci pensa due volte e realizza per la collezione uomo Pre Fall 2020 un’edizione speciale di Nike Air Jordan. Il momento per presentare le nuove Air Jordan 1 High GO della maison francese era di quelli importanti, visto che si celebrano i 35 anni della nascita del Jordan Brand.

Speciali

In passerella hanno sfilato ampi bermuda abbinati a cardigan con scritte graffiti, t-shirt e cravatte grafiche, bomber lucidi e giacche strutturato di evocazione anni ‘80 abbinate ai pantaloni sartoriali ma con le sneakers. Tutti modelli indossavano un paio di Air Jordan con: tomaia in pregiata pelle di vitello è interamente realizzata in Italia in un mix di bianco e Dior Grey, colore simbolo della maison dal 1947, mentre il logo Jordan si riveste di tela jacquard monogram con il logo Dior Oblique. I bordi sono rifiniti e infine una suola esterna in gomma traslucida azzurra che da una parte mostra un maxi logo Jordan e dall’altra quello Dior.