Affitto e acquisto locali commerciali Milano: ecco a chi rivolgersi

Trovare spazio a Milano per la propria attività commerciale è piuttosto difficoltoso.

Se per la tua azienda è arrivato il momento di allargare gli spazi di vendita, stoccaggio o produzione potrebbe essere necessario acquistare o affittare degli spazi idonei e consoni che possano rispondere a tutte le norme di legge. Ecco come cercare spazi per locali commerciali a Milano e provincia

Sono pochi i locali idonei a produzione in serie e i costi per acquistarli o affittarli sono spesso fuori da ogni portata economica. Per fortuna nell’hinterland milanese è possibile trovare soluzioni ad un prezzo molto ragionevole che – con un piccolo investimento – possono garantire un grande risultato nel tempo.

Non è inoltre da trascurare che le più recenti leggi in materia di commercio e sicurezza richiedono dei locali adatti per poter lavorare e quindi ospitare dipendenti e clienti. Sono quindi molte le strade da seguire per procurarsi un locale commerciale in zona molto strategica.

Non bisogna dimenticare che in caso di produzione propria o di stoccaggio merci ci sarà sempre bisogno di sufficiente spazio per ospitare furgoni o tir deputati alle consegne. Anche per questa necessità la provincia milanese offre buone opportunità: essendo molti dei conglomerati urbani alle porte di Milano ben collegati tra di loro con la rete autostradale, la logistica non sarà assolutamente un problema.

Costruzione di un locale commerciale a Milano: quali esigenze tenere in considerazione?

Si può anche decidere di non acquistare un locale già esistente ma di commissionarne uno in zona adatta. Bisogna quindi affidarsi a professionisti del settore che – essendo da anni nel campo dell’edilizia industriale – possano profilare soluzioni ad hoc nel rispetto delle normative vigenti. Una realtà molto interessante è indubbiamente Unitecno, società attiva nel settore delle costruzioni già a partire dagli anni ’60.

Tuttavia Unitecno è stata capace di rimanere al passo con i tempi e profilare soluzioni sempre nuove che possano rispettare i requisiti di ecologia ed economia richiesti da ogni imprenditore che vuole allargarsi nel 2019. La maggior parte delle costruzioni Unitecno sono ubicate in zone strategiche, a stretto contatto con Autostrade o con l’Aeroporto di Linate. Da un lato, quindi, è possibile accogliere in semplicità le merci dei fornitori, ma anche di organizzare un efficiente servizio delivery in città, senza affidarsi ad appalti esterni.

Alcune unità costruite da Unitecno si trovano a Peschiera Borromeo, Cinisello Balsamo, Arese, Mazzo di Rho e così via. È possibile quindi creare un locale su misura, illustrando agli specialisti tutte le idee in merito di metratura, suddivisioni dello spazio e così via.

Affitto o acquisto? Ecco i pro e i contro

Queste realtà permettono ovviamente anche di acquistare o prendere in affitto un immobile, con contratti vantaggiosi per la fiscalità. In questo caso bisogna scegliere se prendere un locale cosiddetto “chiavi in mano” oppure optare per modifiche consistenti. I pro dell’affitto sono certamente molti: il primo è il minor rischio imprenditoriale insito nell’acquisto di una proprietà. I contro sono principalmente economici, visto che l’acquisto di un locale commerciale risulta, nel tempo certamente più conveniente.