Le tre strisce parallele su scarpe, zaini, tute e cappellini Adidas non sono sufficientemente identificative del marchio, e non possono quindi essere registrate. Quanto meno non nell’Ue, lo ha stabilito il Tribunale dell’Unione europea. Le tre bande costituiscono un «normale segno figurativo» e il logo non ha «acquisito, in tutto il territorio dell’Unione, un carattere distintivo in conseguenza dell’uso che ne è stato fatto» ma solo in cinque stati dell’Unione, il che rende impossibile la registrazione come marchio europeo.

