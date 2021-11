Adele è attualmente al settimo cielo. Dopo l’uscita della sua prima canzone, Easy on Me, e il suo speciale CBS, Adele One Night Only, domenica sera, ha raggiunto la città con i suoi amici più cari per una festa da ricordare. La cantante, 33 anni, si è vestita a festa con uno splendido “abito da cocktail alla fragola selvatica” di Oscar de la Renta.

Il mini dress ha messo perfettamente in risalto la sua splendida figura. Su Instagram, la cantante ha condiviso cinque foto della sua serata fuori e le ha semplicemente sottotitolate: “Cocktail e pianti dappertutto”. Amici e fan della star hanno adorato il post, con Sharon Stone che ha commentato: “Brava tu”, seguito da diverse emoticon che applaudono. Oscar de la Renta ha approvato il suo look commentando con dei cuoricini mentre un follower ha aggiunto: “Sei una leggenda”. Durante la prima intervista di Adele con Oprah Winfrey, nel fine settimana, la star ha parlato della sua perdita di peso.

Adele in Oscar de la Renta: mini abito per maxi festeggiamento

La star ha recentemente rivelato di aver perso quasi 45 kg in un intenso regime di esercizi che prevedeva un allenamento serrato anche tre volte al giorno. Domenica però Adele ha confessato che il dimagrimento è stato principalmente guidato dai suoi tentativi di gestire l’ansia. “Ho avuto gli attacchi di ansia più terrificanti dopo aver abbandonato il mio matrimonio”, ha spiegato. “Mi hanno paralizzato completamente e mi hanno reso così confuso perché non sarei stato in grado di avere alcun controllo sul mio corpo. Non ne sono scioccata e nemmeno turbata, perché il mio corpo è stato oggettivato per tutta la mia carriera. Sono o troppo grassa o troppo magra; o sono sexy o non lo sono. Ma non è il mio lavoro convalidare come le persone si sentono riguardo ai loro corpi. Mi dispiace che ha fatto sentire orribile chiunque con sé stesso, ma non è il mio lavoro. Sto cercando di sistemare la mia vita. Non posso aggiungere un’altra preoccupazione”.