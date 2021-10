Quando si tratta di stile a bordo campo, Adele vince sempre. La cantante di Easy on Me, 33 anni, incanta il pubblico durante un appuntamento con il fidanzato Rich Paul, 39 anni, all’inaugurazione della stagione NBA.

Adele icona di stile

Adele ha infatti indossato una combinazione di giacca e pantaloni in pelle marrone di Altuzarra, abbinata a un cappotto e scarpe Louis Vuitton. La star sorseggia un drink accanto al suo fidanzato nonché agente dell’NBA. La cantante finisce il look accessoriandosi con orecchini d’oro e il suo caratteristico tocco di eyeliner nero.

Non è la prima volta che fa una schiacciata di stile in una partita dell’NBA. I primi di luglio Adele si è presentata al match con una borsa Louis Vuitton a un capospalla di velluto con stampa a mucca di Vivienne Westwood. Quella partita ha segnato la sua prima apparizione pubblica con Paul, anche se apparentemente non intenzionalmente. In seguito confessa a Vogue: «Non volevo renderlo pubblico. Volevo solo andare alla partita .Adoro stare con lui. È solo che lo amo». Alla fine ha ufficializzato la loro relazione su Instagram a settembre, indossando la couture Schiaparelli in una serie di scatti alla moda.

Il look per la partita dell’NBA

Per la partita allo Staples Center, Adele ha optato per il monocromo, indossando una giacca e pantaloni in pelle personalizzati Altuzarra con un cappotto Louis Vuitton drappeggiato sulle spalle.

Il look, per intero, ricorda il trench Lanvin su misura color sangue di bue indossato dalla cantante nel suo recente video musicale per Easy on Me. Con questi due look back-to-back, è chiaro che Adele ci prepara a molti cappotti, tonalità calde e, naturalmente, pelle. Lo stile a bordo campo della cantante suggerisce anche che sta abbracciando la tendenza di vecchia data della logomania. Se la potente artista sta ora adottando questo mood, è sicuro che i loghi non andranno da nessuna parte per molto tempo.