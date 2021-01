Max&Co e il suo cappotto rosa must have di stagione imperdibile! Il costo? Adatto a tutti. Il capospalla è super cool di lana ed è caratterizzato da un taglio a vestaglia. Per la precisione si tratta del modello Runway a stampa pied de poule che è abbinato ad una cintura in tinta per esaltare il punto vita e valorizzare la propria body shape.

Max&Co vince su tutti i capospalla di stagione

Disegno tinto per l’appunto in filo pied de poule; in beaver di lana pura e morbidissima, questo cappotto donna è stato realizzato nell’iconico taglio super avvolgente. Si stringe al corpo con la cintura in vita per il massimo del comfort. Addio per sempre ai bottoni! Lo si può trovare fantasia a scacchi, in perfetta tendenza di stagione, che alterna le tonalità del verde e del nero. Non solo: blu sobrio e blu cina, chic e versatile mentre per le più romantiche esiste la versione lilla. Oppure, in alternativa, nelle nuance rosa confetto. Must have super ricercato e di tendenza.

Emma Marrone indossa l’imperdibile cappotto rosa Max&Co. Quanto costa?

Emma Marrone è da sempre una regina di moda e di stile, come ci ha dimostrato anche quest’anno all’interno del format tv musicale X-Factor. Recentemente ha proposto una soluzione outfit adatta a tutti, optando per un completo total pink brillante e di tendenza. La cantante, che da diversi anni ha dimostrato di essere una vera e propria icona di moda, ha lanciato il trend perfetto per questa stagione, abbinando il tutto total pink ad un paio di anfibi con la suola “a carrarmato.” Un altro accessorio must-have del momento.

Un outfit adatto a tutti. Addio extra-lusso

La cantante Emma Marrone ha indossato un completo di velluto a costine rosa completamente Max&Co. Una gonna a matita a vita alta e giacca doppio petto, abbinandolo ad un lupetto a collo alto della stessa tonalità. Per completare il tutto ha scelto un cappotto di lana con il taglio a vestaglia sempre di Max&Co. Per la precisione il modello Runway. Qual è il suo prezzo? Sul sito ufficiale della Maison viene venduto a 449 euro. Una cifra adatta a tutti. Per quanto riguarda le scarpe, invece, la cantante italiana ha optato per un modello tronchetto in pelle color tabacco e la suola “a carrarmato” in nero. Il risultato è più fashion che mai. Non male!