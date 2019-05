Si può essere fashion blogger e amiche sincere? Sì, e il gruppo formato da Paola Turani, Giulia Valentina, Tess Masazza e Camihawke lo dimostra. Prima di essere colleghe, le ragazze sono veramente amiche, e a dimostrarlo ci sono tutti i video che in questo momento son stati postati su Instagram. Insomma tutto è predisposto per quello che sembra essere l’addio al nubilato più mitico di sempre!

In queste ultime ore si sono diffuse a macchia d’olio le IG stories dell’addio al nubilato più atteso da tutti gli Instagram addicted. Le quattro ragazze, insieme ad altre amiche della futura sposina Paola Turani, stanno dirigendosi all’aeroporto verso una meta ancora sconosciuta! Ne sapremo di più nel pomeriggio.

Paola Turani si è imposta nel panorama delle ragazze da seguire nei social proprio per la sua semplicità e naturalezza, perché nei suoi scatti racconta la vita vera senza il glamour delle passerelle che calca per professione.

Giulia Valentina invece si è fatta largo fra i giornalisti scrivendo per Grazia, tra blog e social si è imposta come una delle più interessanti influencer di moda e spettacolo.

Camihawke è una youtuber di successo, seguitissima anche su Instagram dove vanta 871mila follower, diventata famosa per il suo Oroscopo satirico. Un’ottima dizione ed una cultura generale da far impallidire chiunque ed un sorriso disarmante. Tess Masazza ha creato il suo blog super seguito in cui parla delle donne, di tutte le caratteristiche che ci accomunano, sempre in chiave satirica e divertentissima. Ne combineranno delle belle, e noi saremo qui a documentare il tutto!

