La moda non può fare a meno dell’estro italiano e l’Italia non può fare a meno della moda. Ed ecco che tra i nuovi talenti del mondo fashion non possiamo che nominare una cittadina di Vimercate (Monza e Brianza), scopriamo insieme di chi si tratta.

Nuovo talento del fashion

Stiamo parlando di Ada Kokosar, che ha fatto della sua collezione di scarpe un vero e proprio business of fashion. La giovane stilista di Vimercate, dopo una brillante carriera di consulente creativa per una serie di brand e designer di successo, ha deciso di creare un marchio tutto suo.

Midnight00 ha conquistato il mondo dell’alta moda e il mondo delle star. Un paio di scarpe da lei disegnate è stato incluso nell’exhibition annuale del MET, il Metropolitan Museum of art di New York, sulla Moda, dove sono presenti 5 brand di calzature, tra cui Salvatore Ferragamo e, appunto, Midnight00.

La collezione di Midnight00.

Le collezioni di Midnight00 comprendono modelli unici, come Shell Shoe che è un design originale, infatti non è mai stata realizzata una scarpa di questa forma. Un talento, tutto italiano quello di Ada, che però è esploso all’estero.

Come nasce il brand di Ada

Il brand Midnight00 è stato lanciato nel febbraio 2018. Il primo “lookbook” è quello SS19, la seconda collezione prodotta è Autunno/Inverno 2019. In un’intervista rilasciata a IlGiorno.it Ada Kokosar dichiara: «Il brand nasce intorno all’idea fiabesca della scarpa di Cenerentola, idea che creai come collaborazione con Cesare Paciotti, marchio di calzature di lusso».

La “capsule collection”, cioè la collezione in edizione limitata, si chiamava Paciotti By Midnight. Il successo per Ada Kokosar è arrivato tutto di un fiato, infatti Vogue America ha recensito le scarpe e Celine Dion le ha indossate in un video. Insomma cosa dire se no un orgoglio Made in Italy, non possiamo che augurarle di scalare ancora le vette dell’alta moda.