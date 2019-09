Acquisto di un divano, la soluzione favorevole da valutare con attenzione

L’acquisto di un divano ci pone davanti a diverse alternative, da valutare con attenzione.

Innanzitutto il costo, un punto spesso dolente in queste occasioni, la qualità del prodotto, nell’immediato e soprattutto nel corso del tempo, la possibilità di trovare le misure che meglio si adattino alla stanza che dovrà ospitarlo e, non da ultimo, il fatto che sia gradevole, realizzato con materiali, fantasie e colori che ci convincano fino in fondo e non siano legate a mode passeggere o di cui dover accontentarsi in mancanza di meglio. Prima di farsi prendere dallo sconforto e gettarci su qualche modello dozzinale, attratti da un prezzo basso o da pubblicità accattivanti, è consigliabile guardarsi un po’ intorno, considerando per esempio opzioni di altro genere, come quelle proposte dalla Vama Divani, azienda vicino ad Arezzo che dal 1972 realizza prodotti a mano, all’insegna del vero artigianato di una volta.

I divani vengono infatti creati secondo le tecniche della tradizione e fulcro della sapienza artigiana dei professionisti di questo gruppo è il modello Chesterfield, realizzato tagliando e assemblando il legno per la struttura, inserendo cinghie elastiche o molle d’acciaio con cinghie di iuta, posizionando imbottiture di alta qualità e concludendo il tutto con rivestimenti in pelle, secondo la lavorazione capitonné, che richiede tanta cura e attenzione ai dettagli. Tutta la qualità del vero artigianato italiano è racchiuso in questi complessi passaggi, che parlano di conoscenze antiche ma anche di passione e fantasia, nella realizzazione di prodotti unici ed esclusivi, resi però accessibili da prezzi concorrenziali e dalla comodità della vendita online.

La classe e la ricercatezza dello stile Chesterfield si esprime in diverse varianti, tra quelle più classiche a quelle di puro stile britannico, con decorazione di chiodi di ottone battuti a mano sul frontale del bracciolo. Anche le dimensioni variano, da ampi divani a 3 posti al più intimo modello Chesterino, capace di adattarsi bene a spazi ridotti. Non mancano anche le poltrone realizzate con la stessa tecnica capitonné, disponibili anche in versione shabby chic, con spalliera ergonomica, per un’atmosfera pienamente vintage, oppure di tendenza classica con piedini in legno. Tutti questi articoli sono curati nei minimi dettagli e, grande opportunità, possono essere personalizzati con richieste specifiche del cliente, per soddisfare in pieno ogni esigenza. I colori dei rivestimenti, le rifiniture, i materiali utilizzati e anche le misure possono essere modificati rispetto alle caratteristiche dei modelli standard visibili sul catalogo online, grazie ad un servizio improntato alla più grande disponibilità e attenzione al cliente.

Questi arredi sono fatti per stupire ma anche per durare nel tempo, accompagnando i vostri momenti di relax e mantenendo tutta la loro comodità e bellezza. I prezzi sono inoltre molto concorrenziali ed è anche possibile risparmiare ulteriormente accaparrandosi i prodotti in offerta, sempre presenti sul sito, riuscendo così ad acquistare a prezzo di outlet divani artigianali, disponibili oltretutto in pronta consegna.

Evitando quindi di fare scelte affrettate, accontentandosi di divani banali dallo scarso valore, è meglio affidarsi all’esperienza e alla passione di questi professionisti, capaci di creare veri e propri capolavori di artigianato con tecnica e creatività.