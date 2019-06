Per tutto l’inverno preghiamo per il caldo. Un po’ di sole, sabbia, sport in spiaggia e sudore? Ok, sicuramente non è il peggiore, ma il prezzo che paghiamo per quelle lunghe e tanto agognate giornate estive può risultare caro. Potrebbe essere piuttosto difficile godersi il bbq in giardino quando la tua frangia si attacca alla tua fronte o sembra di avere chili di capelli intrappolati dal sudore sul collo. Fondamentalmente, ti ritrovi tutti i capelli appiccicati sul viso, sul collo e sulla schiena, e mentre al ragazzo che ti muore dietro potrebbe sembrare un quadretto carino o addirittura hot, noi sappiamo quanto invece questo non sia per niente piacevole.

Non c’è niente come l’umidità per spedire i tuoi capelli direttamente dal parrucchiere. Per far cosa dici?! Ma un taglio drastico ovviamente! Ma prima di intraprendere un così importante stravolgimento del look che hai sulla testa, prova questi stili per tenerti fresco in estate. Come bonus, non uno solo richiede di prendere un ferro arricciacapelli, né una piastra. Perché gli strumenti caldi in estate non dovrebbero sussistere.

Doppio chignon intrecciato alla francese

Per imbrigliare fino al più corto dei capelli, puoi sempre contare su una treccia. E c’è qualcosa di più estivo di un bikini abbinato a dei capelli intrecciati? No, no non c’è.

Chignon

Tieni sempre un paio di elastici per capelli in più in borsa da giugno a settembre, perché lo chignon sarà il tuo migliore amico in questa stagione. Siate sempre pronti a tirar fuori una elastico e ad allontanare ogni singolo capello dal vostro collo.

Coda di cavallo

Il suddetto chignon negli ultimi tempi ha offuscato la coda di cavallo, ritenuta ormai come una pettinatura troppo semplice da indossare. Ma non dimentichiamo quanto sia versatile, carina e pratica una coda di cavallo, specialmente quando fa un caldo soffocante e non hai altra scelta che lasciare la tua zona di confort casalinga (con il condizionatore).