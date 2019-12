“Il lusso, è la libertà di spirito, l’indipendenza, in breve il politicamente scorretto”. Karl Lagerfeld

Il lusso nel mondo rap ha fatto progressi: dalle bottiglie di Crystal in limousine si passa alla creazione di piattaforme di streaming musicale che hanno reso Jay-Z il primo rapper miliardario della storia, agli accessori personalizzati che conquistano il fashion system. Tutto è tempestato di diamanti dagli orologi alle collane e infine anche i capelli.

Brilla

“Il lusso è libertà.” Christian Dior

La royal couple dei social italiani, i Ferragnez, scelgono sempre orologi importanti, ricercando il massimo del lusso e della preziosità. In uno scatto postato su Instagram il re del rap all’italiano Fedez, ha sfoggiato un Patek Philippe Nautilus, completamente ricoperto di pietre preziose, del valore di circa 70000€. Nello stesso scatto la consorte, l’imprenditrice digitale Chiara Ferragni, indossava come orologio da polso un Piguet Royal Oak, anch’esso tempestato di pietre, del valore di circa 74000 euro.

Capelli

“I diamanti sono i migliori amici di una donna”. Marilyn Monroe

Tra le tendenze capelli Autunno/Inverno 2020, facendo il focus sugli accessori, ritornano a gran voce loro, i cerchietti, i fermagli per capelli e non solo. Per chi come le celebrità non vuole farsi mancare proprio nulla, i diamanti diventano vere applicazioni da portare sulle folte chiome. Una tendenza super di lusso che non poteva mancare nel mondo del rap americano. E voi sareste disposti ad incastonarvi dei diamanti nei capelli?