Le tendenze Primavera/Estate 2019 hanno decretato che tra gli accessori must della stagione c’è il cerchietto. Ricordiamo l’iconica Blair Waldorf di Gossip Girl, che indossava maxi cerchietto bombato stile 80/90? Per quest’anno c’è stato un vero tripudio di questi accessori capelli proposti in mille sfumature (e dimensioni) da maison internazionali come ad esempio Prada.

Ma se parliamo di accessori per capelli, oltre la succitata Blair Waldorf, non possiamo non menzionare le Royal Girls. Kate Middleton e Charlotte Casiraghi prime fra tutte, ma anche le più grandi come Carolina di Monaco e le più piccole come Charlotte di Cambridge che li indossa in coordinato con la madre.

Cerchietti bombati che tanto sono tornati di moda e sono indossati da modelle e celeb. Fermagli, coroncine fiorite da figlie dei fiori, fasce e fiocchi. Li amano da quando sono piccole, amano portarli per fare sport; Lady Diana, con i pantaloni da ciclisti, è la più cool di tutto questo movimento.

Li copiano e li tramandano di generazione in generazione. Grace Kelly, ad esempio, icona di bellezza e di stile senza tempo, è riuscita a trasmettere il suo amore per i cerchietti alle ragazze del Principato. Non solo alla nipote Charlotte ma anche a Beatrice Borromeo, moglie di suo nipote Pierre.

Adesso che gli accessori per capelli sono tornati molto di moda, possiamo prendere ispirazione da chi li ha sempre portati: Duchesse e Principesse.

Se infatti vogliamo aggiungere un dettaglio ai capelli, una buona soluzione sono i maxi cerchietti bombati. L’accessorio must have per l’ Estate 2019, basta scegliere quello giusto per l’occasione giusta e naturalmente per l’outfit e il make up giusti. Il cerchietto largo è più casual ed informale.

Se in velluto, vernice o pelle, vi regala un bel look sbarazzino. Adatto ad ogni tipo di chioma, a chi ha i capelli lunghi ma anche chi porta un pixie (—> il nuovo taglio alla maschietta 2019) va bene sulle chiome voluminose, magari in versione più bombata, per aiutare a domare anche i boccoli più ribelli; perfetto anche sul liscio assoluto!