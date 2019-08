La fine dell’estate porta sempre con sé un po’ di malinconia, ma in tutto questo c’è una nota positiva, possiamo finalmente darci alla pazza gioia con lo shopping in occasione della stagione autunnale. Ecco che le tendenze 2019 hanno già decretato le cose di cui non potremmo più fare a meno.

Nuovo trend per tutte le vittime del fashion, le mini bag, dette anche nano bag, hanno spopolato sulle passerelle. Ludiche, minime, gioiose e giocose le borsine hanno mosso i primi gloriosi passi su Instagram rendendosi complici di pose pittoresche e portando avanti un look minimale ed essenziale. Rappresentano uno degli accessori a cui non possiamo rinunciare durante la stagione autunnale.

Cinta

Le tendenze moda per l’autunno inverno 2019-2020 decretano il ritorno della cintura che diventerà l’accessorio must have di stagione. Ma come si porta? Da indossare sopra un maxi dress, cappotti e pellicce, l’importante è che sia grande e vistosa, in onore del revival di moda anni’80 che sta spopolando sulle passerelle.

Se parliamo di anfibi, non possiamo che nominare le Dr. Martens, mitiche scarpe che hanno fatto la storia del punk e della moda grunge degli anni ‘90, che nel 2019 stanno vivendo una vera e propria nuova età dell’oro, complice l’amore che le top model e le influencer hanno per gli anfibi. Non possiamo fare a meno di indossarle nella stagione autunnale.

Bucket hat

Il bucket hat si conferma il cappello dell’autunno 2019. Dopo il successo ottenuto sulle ultime passerelle e su Instagram, grazie al supporto di It-girl e celebrità, questo accessorio controverso è riuscito a conquistare anche il grande pubblico. Non possiamo fare a meno di acquistarlo per il nostro guardaroba autunnale.