Accessori moda Autunno 2019: i fantastici 5 di cui non puoi fare a meno

Sembra che ci troviamo in un’epoca in cui abbondano le varietà di accessori che danno al look quel tocco in più. Ci sono così tanti trend accessori in questa stagione che potrebbe essere potenzialmente travolgenti che decifrare ciò che ti piacerebbe provare è un po’ una sfida. Quindi ho filtrato le immagini di street style di New York, Londra, Milano e Parigi per trovare i thread più comuni. Capire così quali accessori stanno davvero avendo il maggiore impatto e dimostrando di essere i più popolari tra i set di moda. Cinque si sono presentati e quasi tutti possono essere attribuiti a un marchio in particolare: Bottega Veneta. L’outfit sopra riassume quasi tutte queste tendenze chiave per l’autunno, i fantastici cinque.

Collana dorata

Negli ultimi mesi hanno preso il largo le catene d’oro (sì, quelle da rapper) indossate con qualsiasi cosa, dalle semplici t-shirt agli abiti eleganti. Molte ragazze le stanno trasferendo dall’estate alla stagione A / I, da indossare sia con scollo a barca che col maglione di lana.

Scarpe con punta quadrata

Ciò che è iniziato in estate con i sandali è seguito in autunno con scarpe e stivali a punta quadrata che continuano a essere quel piccolo punto di differenza per il più direzionale dei trend. Da Wandler a Topshop, questa tendenza delle calzature di ritorno al passato degli anni ’90 è presente in tutto il panorama retail.

Una cintura molto vistosa

Non sono i migliori amici di tutti all’ora di pranzo, lo so, ma la grande cintura è tornata. Quello curva in oro che puoi vedere qui è di Bottega ed è stata particolarmente popolare. Ma questo tipo di modello non si basa solo sui nuovi accessori di design: prova a rovistare nel vintage!

Stivali senza lacci

Non importa se sono lunghi o corti, vecchi o nuovi, costosi o abbordabili, basti pensare che ti sentirai davvero compiaciuto indossando ai piedi questi stivali massicci. Rendono ogni look un po’ più duro e sono un sogno assoluto da portare a lavoro. Dato che gli dei della moda hanno dichiarato che scarpe da ginnastica e sandali da trekking potrebbero rimanere ancora come comode opzioni… perché non rotolarci dentro?!

Borse da afferrare

Mini bag, borse giganti, e borse a tracolla sono ancora del tutto alla moda, ma la borsa da afferrare ha fatto il suo ritorno. Ancora una volta, è una tendenza Bottega che ha scatenato una raffica di stili afferranti da introdurre nei negozi. Puoi acquistare queste fantastiche borse dando un’occhiata (di nuovo) al vintage.