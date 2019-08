Un trend nato l’estate scorsa che si riconferma protagonista. Gli accessori prendono la forma del mare, e in questa estate 2019 tornano più forti di prima le conchiglie da applicare sui capelli o da indossare come cavigliere e collane. Anche le Star non possono fare a meno di indossarle. E voi siete pronte a fare il pieno di conchiglie?

Capelli

In principio fu Chiara Ferragni, che già la scorsa estate ci aveva fatto innamorare di questo trend dal sapore di mare. Ma quest’anno si parla non solo di collane e cavigliere a forma di conchiglia, ma anche di accessori per i capelli. Sappiamo che sono tornati di moda i fermagli e perché non indossarli a forma di conchiglia? Per un look stile sirena sulle spiagge più belle.

Orecchini

Una delle tendenze bijou più in voga del momento che sta conquistando colli e braccia di fashion influencer, stylist e star è quello di indossare gioielli che hanno la forma delle conchiglie. Uno dei trend più belli dell’estate 2019 sono anche: gli orecchini pendenti a forma di conchiglia.

Borse

Non sono solo i gioielli a subire il fascino delle conchiglie. La moda estate 2019 punta a decorare borse boho d’ispirazione tropical. Clutch gioiello in raffia, marsupio in corda o una delle tantissime borse a secchiello, sono i modelli su cui puntare adesso e approfittando dei saldi estivi 2019 per dare un tocco alternativo ai look da vacanza.

Cavigliere

La cavigliera più trendy della stagione estiva, le influencer sono state le prime a rilanciare una moda dimenticata che spopolava nei mercatini negli anni ’80 e ’90, e che è diventato un must have assoluto per l’estate 2019.