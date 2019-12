Dove vai se il vestito rosso per Capodanno non ce l’hai? Se volete essere al passo con le tendenze moda 2020, non potete far altro che indossare un abito rosso per il grande party fine anno. Dalle top model, alle pop star di fama mondiale, tutte hanno scelto per gli eventi più IN dell’anno un total look red passion.

Iconico

“Un tocco di rosso fa più effetto di un’intera secchiata d’acqua” Henri Matisse

Cosa c’è di più bello di indossare un abito rosso la notte di Capodanno? Nel corso della storia, il rosso è stato usato per simboleggiare l’eccitazione, la dinamicità e il colore. È la tinta della vita, del pericolo e della passione, serve a convogliare le emozioni più forti in qualunque cultura. Le celebrità non possono fare a meno di indossare outfits total red per gli eventi più IN da Kendall Jenner, Gigi Hadid, Dakota Jhonson Selena Gomez. Non possiamo dimenticare lo splendido abito rosso indossato sui gradini del Louvre da Audrey Hepburn in Cenerentola a Parigi. Nel film si parla del rosa come la tinta della stagione, ma alla fine la scena più bella del film è quella in cui lei scende le scale correndo con quel vestito vermiglio, con la Nike di Samotracia sullo sfondo.

A chi sta bene

“Rossi luminosi – scarlatto, pillarbox red, porpora o ciliegio – sono molto allegri e giovanili. C’è sicuramente un rosso per tutti.” Christian Dior

Il dubbio è sempre quello, il rosso sta bene su qualsiasi tipo di incarnato? Indossare un capo rosso è un po’ come indossare la fantasia animalier: se non ci siamo abituate non possiamo partire da un total look red, bisogna andare per gradi. A seconda della sfumatura scelta, il rosso sta bene un po’ a tutte, per chi ha una carnagione mediterranea, è necessario puntare su un tono acceso, come un bel rosso lacca, che sta benissimo anche con l’abbronzatura . Per chi ha una carnagione più chiara, meglio preferire su un tono più delicato, come il rosso corallo.